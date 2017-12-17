Специалисты НАСА привлекли искусственный интеллект к делу поиска экзопланет

Углубленный анализ данных, собранных в свое время космическим телескопом Kepler Space Telescope, показал, что в далекой звездной системе Kepler-90 насчитывается точно такое же количество планет, как и в нашей собственной Солнечной системе. "Сравнять счет" позволило открытие восьмой экзопланеты, Kepler-90i, вращающейся вокруг подобной Солнцу звезды, находящейся на удалении 2 545 световых лет в направлении созвездия Дракона. Но самым интересным является то, что планета Kepler-90i была найдена при помощи программного обеспечения, устроенного на принципах искусственного интеллекта, которое выявляло малейшие различия в изменениях яркости звезды в момент, когда между ней и Землей проходила одна из планет системы.Открытие планеты Kepler-90i стало результатом работы Кристофера Шаллу (Christopher Shallue) и Эндрю Вандерберга (Andrew Vanderburg), которые использовали предварительно обученную нейронную сеть для анализа 35 тысяч сигналов от планет-кандидатов. Отметим, что искусственный интеллект уже использовался в деле анализа данных телескопа Kepler, но в данном случае Шалу и Вандерберг обучили программу не просто искать сигналы, но и определять самые небольшие различия между ними, что позволило найти новые планеты, которые были пропущены ранее."Как-то в свободное время я прогуглил тему "поиск экзопланет и обработка больших массивов данных". Так я узнал о миссии телескопа Kepler, который за время своей работы собрал поистине огромное количество данных" - рассказывает Кристофер Шалу, который является ведущим разработчиком программного обеспечения исследовательской группы Google AI, - "И действительно, технологии машинного обучения и самообучения показали свою эффективность при обработке массивов данных, с которой должным образом не могут справиться люди, использующие традиционные подходы".Исходная нейронная сеть была обучена на примере 15 тысяч "транзитных сигналов", которые уже являются подтвержденными экзопланетами или являются ими с высоким процентом вероятности. После обучения искусственный интеллект оказался способен идентифицировать сигналы от экзопланет с 96-процентной достоверностью. Приблизительно такую же точность система продемонстрировала в деле отсеивания ложных сигналов.После обучения исследователи провели анализ данных, относящихся к 670 звездным системам, в которых уже было обнаружено по нескольку экзопланет. Ученые подозревали, что в этих системах может находиться большее количество планет, причем сигналы от разных планет могут иметь настолько близкие параметры, что их очень тяжело отличить друг от друга.К сожалению, ни планета Kepler-90i , ни система Kepler-90 не представляют большого интереса с точки зрения экспансии человечества в дальний космос в далеком будущем. Планета Kepler-90i обращается вокруг звезды за 14.4 суток, она является каменистой планетой, на треть, большей чем Земля, а температура на ее поверхности может достигать 427 градусов Цельсия. Система Kepler-90 является весьма и весьма компактной, ее самая дальняя планета Kepler-90h удалена от звезды на расстояние, приблизительно равное расстоянию от Солнца до Земли."Звездная система Kepler-90 весьма походит на мини-версию нашей Солнечной системы" - рассказывает Эндрю Вандерберг, - "В этой системе присутствуют и небольшие внутренние планеты, и большие внешние планеты, но все размещено гораздо компактней по сравнению с нашей системой".