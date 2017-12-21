 |  | 21 декабря 2017 | Информационные технологии

В Индии начата установка двух тысяч базовых станций, которые станут основой быстродействующей глобальной лазерной коммуникационной сети

Станция системы FSOC


Для того, чтобы сделать проект Project Loon реальностью, специалистам компании Google пришлось разработать ряд технологий, позволяющих с высокой скоростью передавать данные между воздушными шарами, летающими в стратосфере. Решением этой проблемы стала лазерная коммуникационная система Free Space Optical Communications (FSOC), первым тестом которой стала передача фильма "Real Genius" между воздушными шарами, удаленными друг от друга на расстояние в 100 километров. И, после успешных испытаний технологии FSOC в стратосфере специалистам компании Google пришла идея ее использования гораздо ближе к земле. А Индия стала первой страной в мире, где было начато развертывание наземного варианта системы FSOC, которая должна решить проблемы с широкополосным доступом к Интернету в самых удаленных точках этой страны.

Система FSOC, в принципе, работает так же, как и система на базе оптоволоконных кабелей. Только в данном случае нужды в этих самых кабелях не наблюдается совершенно, как и нужды в копании траншей, прокладке кабеля, сваривания стыков и всего тому подобного. Базовые станции системы FSOC могут быть установлены на крышах зданий, на специальных башнях и даже на высоких точках необитаемой местности. Оптический сигнал, передаваемый непосредственно от одной станции к другой, позволяет с легкостью обойти такие препятствия, как реки, каньоны, дороги и железнодорожные пути.

Работа по развертыванию лазерной коммуникационной сети проводится совместными усилиями специалистов подразделения Google X, в составе которого находятся члены проекта Loon, индийской государственной организации AP State FiberNet и коммуникационной компании Andhra Pradesh. В настоящее время численность населения только штата Андхра Прадеш (Andhra Pradesh) в Индии составляет более 53 миллионов человек, и менее чем у 20 процентов населения имеется возможность высокоскоростного доступа к Интернету. Отметим, что лазерная коммуникационная сеть является не единственным проектом по обеспечению доступа в Интернет, который реализуется сейчас в Индии. Параллельно с этим ведется реализация проекта AP Fiber Grid, в рамках которого к 2019 году будет обеспечена возможность подключения более чем для 12 миллионов домашних хозяйств, расположенных вне границ больших городов.

Согласно планам AP State FiberNet на территории Индии будет развернуто 2 тысячи базовых станций системы FSOC, созданных для этой цели специалистами подразделения Google X. Эти базовые станции, установленные даже в самых удаленных уголках, будут иметь выход на сети мобильной связи и публичные точки Wi-Fi дальнего радиуса действия, благодаря чему высокоскоростным доступом в Интернет смогут воспользоваться сразу многие тысячи людей.




Ключевые слова:
Google, X, Project Loon, Воздушный, Шар, Лазер, Коммуникации, FSOC, Базовая, Станция, Индия, Интернет, Доступ

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    21 декабря 2017 10:13
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3951
    А как на это все будет влиять дождь, туман и другие "погодные неприятности"?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    21 декабря 2017 15:34
    #2 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 514
    А кроме дождя и тумана есть еще и ветер:) Одно дело устанавливать такие системы на крышах зданий на расстояниях в сотни метров, где они еще более-менее работают (но в тот же дождь пропускная способность катастрофически падает), и совсем другое - на воздушных шарах, которые будут болтаться в воздухе как г.. в проруби, да еще в километрах друг от друга. Не представляю как они собираются обеспечивать точное наведение в таких условиях.
        
    21 декабря 2017 16:53
    #3 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3951
    Rsa
    А тут о шарах речи не идет вообще. Связь только между стационарными наземными станциями, что, собственно, и смущает


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 22:16
    #4 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 333
    FomaNeverujuwij, а ещё птичка может нагадить smile
        

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