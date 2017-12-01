Технология Multi Actuator компании Seagate позволяет увеличить в два раза скорость работы жестких дисков

Для того, чтобы компьютеры следующего поколения могли эффективно справляться с "перемалыванием" чисел из наборов "Больших Данных" потребуется много чего, помимо увеличения объемов жестких дисков. Даже кардинальное увеличение вычислительной мощности вычислительных систем не сможет увеличить эффективность их работы, если эти системы не будут обладать возможностью считывать и записывать данные с должной скоростью. В качестве решения данной проблемы известная компания Seagate
разработала технологию под названием Multi Actuator, при помощи которой в один и тот же момент времени на одну пластину жесткого могут записываться или считываться два независимых потока данных.
В обычных жестких дисках данные считываются и записываются при помощи набора магнитных головок, установленных на одном приводе, который перемещает их в разные области диска, отдаляет и приближает их к поверхности пластин. Идея, легшая в основу технологии Multi Actuator, заключается в использовании двух независимых наборов и приводов магнитных головок.
Как можно догадаться, жесткие диски, изготовленные по технологии Multi Actuator, будут способны обрабатывать два полностью независимые потока данных, что практически удваивает быстродействие таких дисков без увеличения частоты вращения пластин. Эта особенность очень важна для различных информационных центров, сервера которых должны справляться с обработкой огромных объемов информации и делать это максимально эффективно для снижения количества потребляемой энергии.
"Благодаря технологии Multi Actuator мы просто берем стандартный жесткий диск большой емкости и "волшебным образом" удваиваем значение его показателя операций ввода-вывода в секунду (IOPS, input/output operations per second)" - рассказывает Джеймс Борден (James Borden), специалист по стратегии развития новых направлений компании Seagate, - "Такой подход позволит нам достаточно быстро выпустить на рынок жесткие диски с удвоенной производительностью".
В настоящее время компания Seagate еще не предоставила цифр, отображающих реальное увеличение быстродействия жестких дисков за счет технологии Multi Actuator. Соответственно и не было названо никаких определенных сроков практического внедрения этой технологии. Но, принимая во внимание целеустремленность компании Seagate, обусловленную достаточно жесткой конкуренцией на рынке, можно надеяться, что все это произойдет в самом ближайшем времени.