Buckeye Pi - самый большой и мощный "суперкомпьютер", построенный на базе одноплатных миникомпьютеров Raspberry Pi

Группа студентов и преподавателей из университета Огайо недавно завершила создание нового суперкомпьютера, построенного на базе миниатюрных одноплатных компьютеров Raspberry Pi
. Эти студенты недавно начали постигать искусство написания программного кода для различных видов научного моделирования, однако, они столкнулись с тем, что у них не имеется ни возможностей, ни смысла проверки написанного кода на полномасштабном университетском суперкомпьютере. И именно для этих целей был создан мини-суперкомпьютер, который получил название "Buckeye Pi".
Эта вычислительная система состоит из 128 миникомпьютеров Raspberry, а общее количество вычислительных ядер в этой системе составляет 512. Buckeye Pi по количеству миникомпьютеров превосходит в два раза другой подобный суперкомпьютер Iridis-Pi, о котором мы уже рассказывали нашим читателям
, и в 8 раз - по количеству вычислительных ядер. И он является самым мощным на сегодняшний день суперкомпьютером на базе Raspberry Pi.
Создание суперкомпьютера Buckeye Pi проводилось при поддержке организации Raspberry Pi Foundation из Великобритании. На его создание было потрачено порядка 7 500 американских долларов, что в пять раз меньше стоимости одного готового вычислительного узла для обычного суперкомпьютера. Сейчас Buckeye Pi представляет собой множество плат Raspberry Pi, опутанных связками проводов и кабелей, но в ближайшем будущем создатели планируют "облагородить" свое творение, разместив все платы в специально сделанной для этого стойке.
Но и в том "неприглядном" виде, в котором суперкомпьютер Buckeye Pi существует сегодня, он уже приносит пользу. "Наличие этого суперкомпьютера уже позволило нам отладить и испытать целый ряд алгоритмов, которые позже были успешно запущены на большом суперкомпьютере" - пишут исследователи, - "В скором времени мы обеспечим удаленный доступ к нашему суперкомпьютеру. И более 100 студентов одновременно будут способны производить расчеты своих алгоритмов и моделей, используя для этого планшетный компьютер и даже мобильный телефон".