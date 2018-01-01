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Buckeye Pi - самый большой и мощный "суперкомпьютер", построенный на базе одноплатных миникомпьютеров Raspberry Pi

Суперкомпьютер Buckeye Pi


Группа студентов и преподавателей из университета Огайо недавно завершила создание нового суперкомпьютера, построенного на базе миниатюрных одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Эти студенты недавно начали постигать искусство написания программного кода для различных видов научного моделирования, однако, они столкнулись с тем, что у них не имеется ни возможностей, ни смысла проверки написанного кода на полномасштабном университетском суперкомпьютере. И именно для этих целей был создан мини-суперкомпьютер, который получил название "Buckeye Pi".

Эта вычислительная система состоит из 128 миникомпьютеров Raspberry, а общее количество вычислительных ядер в этой системе составляет 512. Buckeye Pi по количеству миникомпьютеров превосходит в два раза другой подобный суперкомпьютер Iridis-Pi, о котором мы уже рассказывали нашим читателям, и в 8 раз - по количеству вычислительных ядер. И он является самым мощным на сегодняшний день суперкомпьютером на базе Raspberry Pi.

Создание суперкомпьютера Buckeye Pi проводилось при поддержке организации Raspberry Pi Foundation из Великобритании. На его создание было потрачено порядка 7 500 американских долларов, что в пять раз меньше стоимости одного готового вычислительного узла для обычного суперкомпьютера. Сейчас Buckeye Pi представляет собой множество плат Raspberry Pi, опутанных связками проводов и кабелей, но в ближайшем будущем создатели планируют "облагородить" свое творение, разместив все платы в специально сделанной для этого стойке.

Но и в том "неприглядном" виде, в котором суперкомпьютер Buckeye Pi существует сегодня, он уже приносит пользу. "Наличие этого суперкомпьютера уже позволило нам отладить и испытать целый ряд алгоритмов, которые позже были успешно запущены на большом суперкомпьютере" - пишут исследователи, - "В скором времени мы обеспечим удаленный доступ к нашему суперкомпьютеру. И более 100 студентов одновременно будут способны производить расчеты своих алгоритмов и моделей, используя для этого планшетный компьютер и даже мобильный телефон".




Ключевые слова:
Buckeye Pi, Raspberry Pi, Компьютер, Суперкомпьютер, Процессор, Программирование, Алгоритм

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 07:52
    #1 Написал: svertino

    Публикаций: 0
    Комментариев: 14
    Позиция на изобретательнось? Улыбнуло. На тв-боксах задействовав еще и графические ядра было бы в разы, ато и порядок, мощнее при той-же цене. Когда нахаляву при поддержке, тогда всё объясняет.
        

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