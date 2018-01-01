Искусственный интеллект превзошел человека в деле понимания прочитанной информации

Около 20 лет назад компьютер Deep Blue компании IBM победил Гарри Каспаров в игре в шахматы, и с того момента баталии между компьютерами и людьми продолжаются буквально каждый день. Искусственный интеллект DeepMind AlphaGo компании Google стал первым, которому удалось нанести поражение чемпиону мира по древней китайской игре Го
, а сейчас эта программа продолжает учиться и обыгрывать человека в целом ряде других логических игр
. А недавно две системы искусственного интеллекта, разработанные компаниями Alibaba и Microsoft
, превзошли человека в деле понимания прочитанной информации, что проверяется при помощи специального теста, разработанного в Стэнфордском университете.
Нейронная сеть, снабженная алгоритмами глубинного машинного обучения и самообучения, созданная специалистами института Institute of Data Science of Technologies китайской компании Alibaba, прошла процедуру тестирования, дав ответы на 100 тысяч вопросов, касающихся информации, представленной в прочитанном тексте. По результатам теста китайский искусственный интеллект получил 82.44 балла, а на следующий день система компании Microsoft, пройдя этот же самый тест, набрала 82.65 балла. Для сравнения, самый высокий результат в этом тесте, продемонстрированный живым человеком, составляет 82.304 балла.
Отметим, что конечной целью исследователей компаний Microsoft и Alibaba является создание системы, способной эффективно обрабатывать большое количество данных, представленных в текстовом виде и, основываясь на усвоенной информации, давать более точные ответы на вопросы, задаваемые человеком.
"Такая технология может применяться в достаточно широком круге областей, включая системы обслуживания клиентов, обучающие программы, автоматические музейные гиды и системы, дающие консультации по медицинским вопросам" - рассказывает Луо Си (Luo Si), руководитель отдела научно-исследовательских работ компании Alibaba, - "Это, в свою очередь, позволит кардинально снизить нагрузку на некоторых людей и почти полностью убрать из процесса нестабильный человеческий фактор".