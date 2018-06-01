Новая технология позволила впервые запечатлеть образы нейронной деятельности "второго мозга" организма человека

Группа исследователей из Австралии, используя разработанную ими новую технологию, впервые в истории науки сумела запечатлеть уникальные образы нейронной деятельности в нервных тканях, не имеющих отношения ни к головному мозгу, ни к центральной нервной системе организма человека. Снимки уникальной нейронной деятельности были сделаны в пределах так называемой брюшной нервной системы (enteric nervous system, ENS). Эта система представляет собой сложные нервные сети, окружающие желудочно-кишечный тракт, она является крупнейшим скоплением нейронов помимо головного мозга, из-за чего она носит название "второго мозга".К настоящему моменту времени уже были проведены бесчисленные исследования, которые проводили корреляцию между образами нейронной деятельности мозга и физическими действиями. Но лишь относительно недавно ученые вплотную заинтересовались аспектами деятельности "второго мозга", проводя параллели нейронной активности в ENS-системе с сокращением мускулов, окружающих кишечник.В течение многих лет "второй мозг" игнорировался учеными из-за того, что он управляет самыми "грязными" функциями организма. Однако, накопленный в настоящее время объем исследовательских данных говорит о том, что ENS-система имеет гораздо более широкое влияние на функционирование организма в целом, чем это считалось ранее. И в связи с необходимостью более детального изучения работы ENS-системы возникла даже новая область науки - нейрогастроентерология (neurogastroenterology).В рамках этой области науки уже были проведены некоторые исследования, принесшие положительные результаты. В 2010 году было найдено, что серотонин, вырабатываемый в больших количествах в желудочно-кишечном тракте, может стать причиной заболевания под названием остеопороз, которое разрушает костные ткани. Препарат, который заблокировал выработку серотонина у подопытных грызунов, эффективно избавил их также и от остеопороза. Позже ученые обнаружили двухсторонние взаимосвязи между некоторыми видами травм головного мозга и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, что позволило им назвать причины необъяснимых ранее изменений в работе организма.В своих исследованиях австралийские ученые использовали новый метод съемки нейронной активности, обеспечивающий высокую разрешающую способность, который был разработан специально для исследований ENS-системы организма живых существ. Первыми такими существами стали подопытные грызуны и ученые смогли наблюдать ритмическую работу нейронов, сопровождавшуюся сокращением кишечной мускулатуры.Возможность съемки образов нейронной деятельности ENS-системы является весьма ценным дополнением, которое позволит ученым понять принципы работы "второго мозга", играющий, как подозревают ученые, далеко не самую последнюю роль в формировании так называемых "инстинктивных чувств и ощущений", которые в некоторых случаях оказывают серьезное влияние на наши поступки и поведение.