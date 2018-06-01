Ученые создали медицинский датчик, в 50 раз более тонкий, чем человеческий волос

Ученые из Австралийского Национального университета (Australian National University, ANU) разработали сверхминиатюрные оптические датчики, которые предназначены для использования в носимых медицинских устройствах. Эти устройства помогут медикам контролировать состояние человека и диагностировать заболевания в режиме реального времени, ведь, несмотря на малые габариты, новый датчик позволяет получить достаточно обширную информацию о состоянии организма человека.Новый датчик имеет толщину, в 50 раз меньшую, чем толщина человеческого волоса. Он может измерять количество и состав метаболитов, газов и жидкостей, выходящих наружу сквозь кожу человека или через его дыхание. При этом, новый датчик может ощутить столь малую концентрацию различных компонентов метаболитов, которая находится далеко за пределами чувствительности других современных медицинских устройств.Уникальные возможности новых датчиков являются следствием комбинации полупроводниковых материалов, сверхминиатюрных источников света и золотых наноструктур, изготовленных на поверхности чувствительного элемента нового датчика.За счет малых габаритов, малого веса и широких функциональных возможностей, новые датчики могут быть использованы не только в области здравоохранения. Их можно использовать в сельском хозяйстве, для экологического мониторинга, в исследованиях глубин космического пространства и во множестве других областей."Поскольку эти датчики является сверхминиатюрными и сверхлегкими, они могут быть установлены на микроспутниках или крошечных космических аппаратах, которые будут заниматься поисками органических молекул, т.е. следов жизни на планетах не только в Солнечной системе, но и за ее пределами" - пишут исследователи, - "Ну а главной областью их применения является, конечно, медицина. Здесь эти датчики избавят людей от необходимости сдачи анализов и прохождения не всегда приятных диагностических процедур".