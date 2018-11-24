 |  | Вчера, 06:04 | Медицина

Ученые обнаружили новую область мозга, которая является частью того, что делает уникальным каждого человека

Область головного мозга


Ученые-нейробиологи не зря считают головной мозг человека "самым сложным объектом в известной части Вселенной". И действительно, несмотря на огромное количество уже проведенных исследований, множество составленных карт и атласов, ученые постоянно идентифицируют новые участки, отвечающие за различные функции. И не так давно профессору Джорджу Пэксиносу (George Paxinos) и его коллегам удалось обнаружить еще одну новую область мозга, которая, по их мнению, является частью всего того, что делает уникальным каждого человека.

Область Endorestiform Nucleus


Профессор Пэксинос является "картографом человеческого мозга" с мировым именем, составленные им атласы и карты используются нейробиологами во всем мире. Теперь же, работая с учеными из австралийской организации NeuRA (Neuroscience Research Australia) , он обнаружил область, получившую название Endorestiform Nucleus, о существовании которой ученые подозревали уже достаточно долгое время, по крайней мере, 30 последних лет. И только современные методы окрашивания анализируемых тканей, плюс самые современные методы проведения съемки позволили ученым найти эту область.

Подавляющее большинство функций области еще неизвестно ученым, но о них достаточно много говорит само положение этой области в мозге, которая находится около места соединения спинного мозга и области inferior cerebellar peduncle. Через последнюю область проходить вся сенсорная и моторная информация, она отвечает за возможности сохранения равновесия, за контроль положения и контроль над мелкой моторикой.

Область Endorestiform Nucleus #2


Более того, исследования показали, что область Endorestiform Nucleus является уникальной для человека и она отсутствует у других достаточно высокоразвитых животных. "Особенно интригует то, что области Endorestiform Nucleus нет в мозге макаки-резуса и других исследованных нами животных" - рассказывает профессор Пэксинос, - "Мы считаем, что эта область является именно тем, что делает людей уникальными".

Однако, группа профессора Пэксиноса еще не приступала к изучению мозга шимпанзе и им еще неизвестно, присутствует ли область Endorestiform Nucleus в мозге самых близких к людям представителей животного мира. Но они собираются исправить этот пробел в течение нескольких следующих месяцев.


Ключевые слова:
Область, Головной, Мозг, Человек, Endorestiform Nucleus, Уникальность

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