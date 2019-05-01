 | Вчера, 06:05 | Медицина

Найдены молекулы, эффективно блокирующие работу технологии генного редактирования CRISPR

Редактирование генома


Технология CRISPR, о которой мы неоднократно рассказывали на страницах нашего сайта, уже давно превратилась в точный и мощный инструмент, позволяющий буквально творить чудеса, как с геномом живых существ, так и с искусственно создаваемой синтетической ДНК. Однако, существует множество случаев, когда может потребоваться наличие неких контрмер, препятствующих вмешательству в геном при помощи технологии CRISPR. Такие контрмеры могут обезопасить живые существа от непреднамеренного или злонамеренного вмешательства в их генетический код и недавно исследователям из института Broad Institute нашли сложные органические молекулы, использование которых позволяет эффективно заблокировать работу технологии генного редактирования.

В настоящее время исследователям известны несколько видов белков, блокирующих работу технологии CRISPR, но все они попадают под разные ограничения. Молекулы некоторых из них слишком велики для того, чтобы их можно было поместить внутрь живых клеток, другие белки вызывают реакцию иммунной системы организма и быстро разрушаются в результате нападений с ее стороны.

Для того, чтобы найти наиболее подходящие для использования молекулы CRISPR-ингибиторов, эффективно разрушающие все взаимодействия между молекулами ДНК и CRISPR-Cas9, исследователи изучили пи помощи специализированного программного обеспечения более 15 тысяч различных органических молекул. Их внимание привлек особый состав под название BRD0539, который препятствует ферменту Cas9 соединяться с молекулой ДНК. При этом, уровень деятельности этих маленьких молекул напрямую зависит от их концентрации, что позволяет управлять всем этим в режиме реального времени. Кроме этого, состав BRD0539 сохраняет стабильность, находясь в кровяной плазме, и в случае необходимости легко выводится из организма.

"Обнаруженные нами anti-CRISPR молекулы закладывают основу для технологий точного химического контроля над действием CRISPR-Cas9, делая ее максимально безопасной для использования" - пишут исследователи, - "Однако, это вещество еще не готово к применению на человеке, мы еще не подтвердили эффективность и безопасность его действия внутри живых организмов".

Дальнейшим шагом, который предпримут ученые в ближайшем времени, станет детальное изучение процесса, при помощи которого молекулы BRD0539 блокируют действие технологии CRISPR. После выяснения всех тонкостей этого процесса станет возможным его дальнейшая оптимизация и изучение вопроса, касающегося безопасности использования вещества BRD0539 внутри живых организмов.


Ключевые слова:
Технология, CRISPR, Редактирование, Геном, Cas9, Блокировка, Молекула, BRD0539

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Технология CRISPR позволила ученым создать двуядерные биопроцессоры внутри ...
  • Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 была впервые испытана на челов ...
  • Ученые разработали способ извлечения "воспоминаний" из ДНК клеток организ ...
  • Технология редактирования генома CRISPR/Cas9 может стать средством лечения ...
  • Технология CRISPR, основной инструмент современной генетики, получила новый ...



    •
     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 16:56
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4271
    Прививка от генетического вмешательства????


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 23:34
    #2 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 312
    Сначала на хитрую жопу создали хуй с резьбой, а теперь для него нашли пизду с лабиринтами. Человечество какие задачи ставит перед генной инженерией? Кого нибудь этот вопрос ещё интересует или неактуально??? Потеря контроля над управляемым процессом приводит к аварии неизбежно....
        
    Сегодня, 11:45
    #3 Написал: Pifarh

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1
    Пускай работают, учатся, исследуют, создают. Если так получилось что люди изучают и развивают подобное значит где то у человека есть гены отвечающие именно за причину этих действий.
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009