Созданы искусственные нейроны, максимально эффективно подражающие работе живых нейронов

Международная группа исследователей совершила прорыв, являющийся логическим завершением десятилетий исследований и работ по созданию искусственных аналогов нейронов. Созданные этими исследователями нейроны максимально точно имитируют работу живых нейронов, и данная разработка делает нас на один шаг ближе к эффективному лечению нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, к разработке новых типов кардиостимуляторов, управляющих нейронами, ответственными за работу сердца, и т.п.Создание искусственных нейронов является достаточно многогранной задачей, над решением которой ученые бились не один десяток лет. В основе искусственных нейронов лежат сложные математические модели, описывающие нелинейные электрические процессы, которые должны протекать в искусственных нейронах. Но вот практическая реализация таких нелинейных электронных устройств с должным уровнем их миниатюризации была до последнего времени неразрешимой задачей, сталкивающейся с рядом физических и технологических ограничений.Исследователям удалось создать два вида искусственных нейронов - дыхательные и гиппокампальные нейроны. Оба этих типа полностью соответствуют особенностям их биологических "коллег". Все это реализовано в виде миниатюрных кремниевых чипов, которые можно встраивать в электронные устройства, которые, благодаря этому, получат возможность управления деятельностью других нейронов или смогут "общаться" с определенными участками головного мозга. При помощи таких чипов можно будет создать искусственные нейронные связи, которые обходят естественные связи, пораженные нейродегенеративными заболеваниями или пораженные физически в результате полученной человеком травмы.Помимо очевидных областей применения в медицине, подобные искусственные нейроны могут быть использованы в создании интерфейсов мозг-компьютер, таких, которые разрабатывает Neuralink, одна из компаний Элона Маска. Однако, до того времени, когда данная технология может только приблизиться к этапу клинических испытаний на людях, пройдут еще целые годы, в течение которых технология искусственных нейронов будет проходить сквозь череду различных тестов и испытаний.И даже если эта конкретная работа никогда не доберется до этапа практической реализации, а такая вероятность существует, она сможет послужить платформой для других исследований, которые, в свою очередь, уже могут быть доведены до логического конца.