Создан миниатюрный ускоритель-на-чипе, способный разгонять электроны до 1 миллиона электрон-вольт

Ускорители частиц в некоторых случаях могут обеспечить эффективное лечение рака и других онкологических заболеваний, но, как правило, ускорители, способные обеспечить разгон частиц до высокой энергии, являются огромными, сложными и дорогостоящими установками. Ускоритель SLAC, к примеру, имеет длину 3.2 километра, а в самом большом и мощном ускорителе, Большом Адронном Коллайдере, протоны движутся внутри 27-километрового кольцевого туннеля. Однако, ученым из Стэнфордского университета удалось "сжать" технологию ускорения частиц так, что созданный ими ускоритель умещается на кристалле полупроводникового чипа
, что, по идее, должно будет способствовать самому широкому применению этого устройства в ближайшем будущем.
В обычных ускорителях частицы подаются в вакуумные каналы, где они и разгоняются до чрезвычайно высоких скоростей. В ускорителе SLAC все это делается при помощи микроволновых излучателей, а в коллайдере используются огромные электромагниты со сверхпроводящими обмотками.
Работы, направленные на миниатюризацию технологий ускорения частиц
ведутся уже достаточно давно. В свое время специалистам Европейской организации ядерных исследований CERN удалось создать рабочий прототип ускорителя, размером около 2 метров. А теперь, как упоминалось выше, ученым из Стэнфордского университета и лаборатории SLAC удалось уместить целый ускоритель на поверхности кремниевого полупроводникового чипа.
В этом ускорителе-на-чипе
электроны излучаются внутрь вакуумного канала, который имеет длину в 30 микрометров, что меньше толщины человеческого волоса. Вместо микроволновых излучателей или электромагнитов новый ускоритель выполняет свою работу при помощи инфракрасного света, приходящего через кремниевые каналы, световоды. Инфракрасный лазер выдает импульсы с частотой в 100 тысяч раз в секунду, фотоны света ударяют в электроны под прямым углом, что заставляет их ускориться в нужном направлении.
В его нынешнем виде ускоритель-на-чипе еще не готов к практическому использованию, он является лишь устройством, созданным для подтверждения работоспособности миниатюрных технологий ускорения частиц. На данный момент ускоритель способен обеспечить поток электронов с энергией 0.915 кэВ (килоэлектрон-вольт), что в тысячу раз слабее, чем это необходимо для применения ускорителя в исследовательских и медицинских целях.
Но к концу года Стэнфордские ученые нацелились на "взятие планки" в 1 МэВ (мегаээлектрон-вольт). При этом, все будет сделано очень просто, длина разгонного канала будет увеличена в 1000 раз и во столько же раз увеличится энергия разгоняемых электронов. Ускоритель с удлиненным каналом вырастет в размерах, но он все равно будет умещаться на поверхности чипа, длиной 2.5 сантиметра.
Когда исследователи создадут новый ускоритель-на-чипе, ему тут же найдется практическое применение. Чип ускорителя может быть внедрен прямо в тело пациента в нужном месте, а вырабатываемый им поток высокоэнергетических электронов будет направлен точно на злокачественную область и начнет поражать раковые клетки, не задевая расположенные рядом клетки здоровых тканей.