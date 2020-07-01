Машины-монстры: Самая маленькая в мире камера, предназначенная для 3D-сканирования кровеносных сосудов изнутри

Группа ученых-медиков и инженеров из университета Аделаиды, Австралия, и университета Штутгарта, Германия, разработали и создали опытный образец устройства, толщиной с человеческий волос, которое можно назвать самой маленькой камерой и самым маленьким трехмерным сканером в мире на сегодняшний день. Во время испытаний эта камера была помещена внутрь сосудов кровеносной системы подопытных грызунов и созданные при ее помощи трехмерные изображения, обладающие очень высокой разрешающей способностью, позволили напрямую увидеть внешние признаки некоторых заболеваний.Основой этой камеры является нить тончайшего оптоволокна, заключенная в специальную защитную оболочку. При помощи технологии трехмерной микропечати на торце оптоволокна создано зеркало, расположенное под углом в 45 градусов к плоскости волокна, и крошечная линза, диаметр которой равен 0.13 миллиметра, слишком маленькая для того, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.Второй конец оптоволокна подключен с устройством-сканером оптической когерентной томографии (optical coherence tomography, OCT). Технология OCT - это технология 3D-сканирования, разработанная изначально для составления "карт" сетчатки глаза, в ней используется свет близкого инфракрасного диапазона, позволяющий "заглянуть" вглубь тканей, измеряя разницу между опорным и сканирующим лучами света. В результате этого получаются трехмерные изображения, на которых видно не только поверхность, но и структуру тканей под поверхностью в высочайшей разрешающей способности.Получившееся устройство, эндоскоп, является настолько маленьким, что его можно ввести внутрь кровеносного сосуда, медленно вращая и перемещая вдоль, получать изображение внутренней поверхности сосуда и тканей на глубину в половину миллиметра. Это, в свою очередь, позволяет увидеть микротрещины, отложения жиров, холестерина и других веществ, которые "растут" на стенках кровеносных сосудов и являются причиной многих заболеваний сердечно-сосудистой системы.Как уже упоминалось выше, первые испытания крошечного эндоскопа были проведены на подопытных грызунах, после чего было получено добро на испытания системы на человеке. Эти испытания показали, что использование линзы, изготовленной при помощи высокоточного метода, позволяет сканеру получать глубину изображения в пять раз большую, чем это могут обеспечить подобные устройства, созданные ранее. Более того, гибкость и миниатюрность устройства позволит проникнуть и произвести сканирование в самых труднодоступных местах и получить изображение не только кровеносных сосудов, но и нервных тканей, к примеру.