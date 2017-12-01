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KairoScope-E - первый в мире хирургический эндоскоп, обеспечивающий разрешающую способность в 8К

Эндоскоп KairoScope-E


Представители относительно молодой компании Kairos из Токио объявили о разработке первого в мире хирургического устройства-эндоскопа под названием KairoScope-E, который обеспечивает разрешающую способность производимой съемки в 8К. Устройство KairoScope-E предназначено для использования в лапароскопии, когда хирургическое вмешательство производится через небольшой разрез в животе пациента.

Высочайшая разрешающая способность эндоскопа KairoScope-E, которая в 16 раз превышает разрешающую способность других наилучших образцов подобных устройств, позволяет хирургам рассмотреть те вещи, которые невидимы для невооруженного глаза, кровеносные сосуды, к примеру, и швы, толщина которых составляет десятую часть от толщины человеческого волоса. Помимо этого, эндоскоп KairoScope-E, не нуждающийся в приближении вплотную к месту проведения операции, дает хирургу большую свободу в действиях и перемещениях.

Эндоскоп KairoScope-E #2


Следует отметить, что KairoScope-E является не первым медицинским устройством с высокой разрешающей способность, выпущенным японцами за последние месяцы. В октябре компания Sony Olympus Medical Solutions, совместное предприятие компаний Sony и Olympus, начала производство Orbeye, цифрового хирургического микроскопа, в котором 4К разрешение совмещено с 3D-технологиями. Хирург во время операции надевает специальные очки для того, чтобы видеть изображения, снимаемые камерами устройства Orbeye, что, в свою очередь, позволяет ему проводить операцию не отрывая взгляда на просмотр изображения с микроскопа на стоящем рядом дисплее, к примеру. Это все, в свою очередь, ослабляет физические нагрузки на хирурга и повышает безопасность проводимой операции.

Эндоскоп KairoScope-E имеет длину 5 сантиметров и весит 370 грамм. Однако стоимость этого устройства превышает стоимость слитка золота аналогичного веса и составляет 60 миллионов японских иен (528 тысяч американских долларов). Несмотря на столь высокую стоимость, руководство компании Kairos рассчитывает, начиная с 2020 года, продавать по 300 экземпляров таких устройств только в одной Японии.




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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:34
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3912
    Интересно, через какой интерфейс камера этого эндоскопа подключается с компьютеру? С таким потоком данных никакой USB не справится.


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