Трехмерная печать живыми бактериями позволяет получить "живые татуировки", выполняющие определенные функции
Электронные татуировки и технологии "умных" чернил имеют огромный потенциал в области создания специализированных датчиков, диагностических и лечебных медицинских устройств. Множество исследователей во всем мире экспериментирует с различными "отзывчивыми" материалами, используемыми в подобных технологиях, а исследователи из Массачусетского технологического института решили использовать в качестве активного компонента "чернил" генетически модифицированные бактерии. Напечатанная при помощи таких бактерий "живая татуировка" способна реагировать определенным образом на ряд заданных факторов, а вид эти факторов и реакция на них задается во время процесса генной модификации базового вида используемых бактерий.
На первом этапе исследователи из Массачусетса определили ряд видов микроорганизмов, которые могут быть использованы в качестве "наполнителей" для чернил. Основным критерием являлась безопасность этих бактерий для организма человека, а вторым - толщина стенки клеточной мембраны, которая должна была выдержать серьезные механические нагрузки, действующие на нее при выходе из сопла струйного или трехмерного принтера. Кроме этого, выбранные микроорганизмы должны выживать в среде гидрогелей, которые и являются основой чернил для трехмерной печати.
Для проверки работоспособности разработанной ими технологии исследователи напечатали нечто, напоминающее дерево, на небольшом куске пластика-эластомера. Печать производилась тремя разными видами бактерий, которые реагируют на определенные химические раздражители. И когда эту "живую татуировку" приложили к руке человека, бактерии успешно обнаружили свои раздражители и отреагировали на них, изменив свой цвет.
Дальнейшие перспективы развития данной технологии выглядят абсолютно футуристическими. Исследователи предполагают, что на ее основе можно создать "живой компьютер", состоящий из сложных структур, в каждой из которых содержится множество видов специально спроектированных бактериальных клеток. Эти клетки могут общаться друг с другом химическим или другим путем, словно транзисторы на чипе обычного процессора, помимо этого, бактерии смогут вырабатывать определенные вещества, которые станут основой уникальных лекарственных препаратов, идеально подходящих каждому конкретному человеку.
Но если взглянуть с более "приземленной" точки зрения, технологии "живых чернил" могут быть использованы для изготовления различных "носимых" датчиков, которые будут реагировать на изменение состояния здоровья человека или на изменение условий окружающей среды.