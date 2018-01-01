Создан "мозг-на-чипе", в котором можно использовать нервные клетки разных типов

На страницах нашего сайта мы уже рассказывали о создании исследовательских устройств, которые можно назвать термином "мозг-на-чипе"
. Эти устройства используются для изучения функционирования мозга, для определения реакции нервных клеток на новые лекарственные препараты, на носителей различных заболеваний и на токсичные химические вещества. Такой подход, в большинстве случаев, избавляет ученых от необходимости проведения экспериментов на лабораторных животных и людях, что значительно ускоряет процесс экспериментального подтверждения и исследований.
Не так давно исследователи из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса закончили разработку нового устройства данного класса, которое получило название iCHIP (in-vitro Chip-Based Human Investigational Platform). Особенностью, отличающей новое устройство от других подобных устройств, является то, что на поверхности его матрицы электродов можно выращивать нервные ткани, состоящие из различных типов клеток
. А сигналы, считываемые при помощи электродов, позволят ученым лучше понять, как взаимодействуют друг с другом нервные клетки различных типов.
Во время первых экспериментов ученые вырастили на поверхности матрицы электродов гиппокампальные и корковые нервные клетки, обеспечив их естественное соотношение. После этого клеткам "позволили" жить и размножаться естественным образом, наблюдая за их деятельностью при помощи сигналов, считываемых с электродов. Этот эксперимент закончился полностью успешно и позже исследователи вырастили на поверхности матрицы электродов нервные ткани, состоящие из большего количества типов клеток в различных пропорциях.
Все сказанное чуть выше является демонстрацией того, что устройство iCHIP является идеальной платформой для проведения больших и сложных исследований, которые смогут продвинуть намного вперед область современной нейробиологии, медицину и другие области науки, связанные с нервными тканями и функционирование мозга.