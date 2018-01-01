Этот жуткий, ползающий робот-младенец позволил ученым найти ответы на некоторые вопросы относительно ранней стадии развития организма человека

Известно, что на младенческой стадии в организме человека формируется и развивается целый ряд систем и функций, которыми этот организм пользуется в течение всей остальной его жизни. К этим системам относится и иммунная система организма, которая потом защищает его от бактерий, вирусов и прочих "напастей". Оказывается, что младенцы неосознанно начинают тренировать эту систему с самого раннего возраста и делают это весьма оригинальным способом, ползая на коленях и поднимая этим самым внушительные облака из пыли, бактерий, грибков и т.п. А выяснить это ученым удалось при помощи жуткого робота-младенца, который показан "во всей своей красе" на приведенном выше снимке.Этот безногий робот-младенец был создан исследователями из университета Пурду с единственной целью - выяснить степень воздействия ползающего младенца на окружающую его среду. Во время экспериментов ученые взяли обычный ковер из одного из домов и запустили на него своего робота. По второму участку этого же ковра прошелся обычный взрослый человек и в обоих случаях ученые при помощи лазерного устройства произвели измерения концентрацию поднятых движениями облаков пыли и грязи.Измерения показали, что ползающий ребенок поднимает в двадцать раз большие по объему и концентрации облака, за счет чего он вдыхает в четыре раза больше различных "аэрозольных частиц биологического происхождения" в пересчете на килограмм живого веса, чем взрослый человек, находящийся в этой же комнате. Этому способствует еще то, что ползающий ребенок находится ближе к полу и дышит преимущественно через рот, что позволяет частицам беспрепятственно проникать в легкие.Все вышесказанное звучит как угроза здоровью ребенка, но на самом деле все оказывается совсем наоборот. Попавшие внутрь растущего и развивающегося организма бактерии активируют и тренируют его иммунную систему. И получается своего рода парадокс - чем в более грязных условиях, до определенных пределов, конечно, растет младенец, тем здоровей он будет во взрослом возрасте.Эта гипотеза, которая называется "гигиенической гипотезой", уже подтверждена в некоторой степени наблюдениями того, что дети, выросшие на ферме, в домах, где есть домашние животные, и т.п., гораздо реже имеют аутоиммунные нарушения, нежели дети, выросшие в почти идеальных "стерильных" условиях. И это объясняет то, что дети, выросшие в высокоразвитых странах, более часто болеют астмой и аллергией, чем дети, родившиеся и выросшие в развивающихся странах.К сожалению, многие из ученых отказываются от дальнейшего развития "гигиенической гипотезы" из-за того, что эта гипотеза может быть неправильно понята широкой общественностью. Однако, сторонникам этой гипотезы тоже не следует впадать в крайности, их дети должны как обычно соблюдать чистоту и посещать педиатров. Для нормального развития ребенка надо лишь дать ему возможность ползать вокруг и исследовать окружающий мир, как говориться, в обычном режиме.