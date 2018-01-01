Создан крошечный робот-скат, приводимый в движение живыми клетками тканей сердечной мышцы

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, возглавляемая профессором биоинженерии Али Хадемоссейни (Ali Khademhosseini), создала крошечного мягкого робота, который приводится в движение живыми клетками тканей сердечной мышцы и который подражает биомеханике движений морского ската
. Данная технология может дать начало новому направлению биовдохновленной робототехники, регенерационной медицины и медицинской диагностики.
Достаточно простое строение тела морского ската, его плавные формы и достаточно большая маневренность, обеспечиваемая плавниками-крыльями, делают их идеальной моделью для построения различных биоэлектромеханических и робототехнических систем
. Крошечный робот-скат, длина которого составляет всего 10 миллиметров, состоит из четырех слоев. Основным слоем является слой живых клеток тканей сердечной мышцы, которые зажаты в "каркас" из двух слоев специализированного биосовместимого материала. И четвертым, последним слоем, является гибкий слой тонкого металлического электрода.
Когда на электроды подается небольшой электрический потенциал, это приводит к сокращению клеток тканей сердечной мышцы, благодаря чему робот может "махать" своими плавниками-крыльями так же, как это делает его живой прототип.
"Развитее подобных биовдохновленных систем позволит в будущем создавать робототехнические устройства, содержащие как ткани биологического происхождения, так и обычную электронику" - рассказывает профессор Хадемоссейни, - "А такие крошечные биороботы могут, в свою очередь, стать основой новых способов борьбы с различными заболеваниями. В частности, они смогут провести "ремонт" сердечных тканей, пострадавших в результате сердечного приступа, и многое другое".