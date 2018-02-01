UV Sense - самое маленькое на сегодняшний день устройство из разряда "носимой электроники"

Специалисты Северо-Западного университета (Northwestern University) и известной компании L'Oreal закончили разработку нового миниатюрного устройства, которое можно считать самым маленьким в мире устройством из разряда "носимой электроники" на сегодняшний день. Тончайший и легкий как перышко датчик UV Sense может быть закреплен на любом подходящем участке тела человека или одежды, а измеряет он количество ультрафиолетового излучения, воздействию которого подвергается человек, находящийся на открытом пространстве."Солнечный свет - самый распространенный и мощный из известных канцерогенных веществ и факторов" - пишут исследователи, - "Он несет ответственность за раковые образования больше, чем все остальное, известное людям. И ультрафиолетовый свет оказывает пагубное воздействие на людей, проживающих даже в неблагоприятных для этого районах".Полусферическое устройство UV Sense сопоставимо по размеру с размером не очень большой дождевой капли. Оно приводится в действие исключительно энергией лучей солнечного света и не содержит никаких батарей и движущихся частей. Оболочка устройства водонепроницаема и оно может быть закреплено участке на кожи или одежды человека, который постоянно находится под воздействием прямых солнечных лучей. Основой устройства UV Sense является крошечная солнечная батарея и самый современный миниатюрный и точный ультрафиолетовый датчик-дозиметр.Для использования устройства UV Sense, человеку, озабоченному состоянием своего здоровья или имеющему предрасположенность к онкологическим заболеваниям, требуется установить специальное приложение на свой мобильный телефон. Поднеся этот телефон к датчику, и коснувшись телефоном его поверхности, можно будет увидеть накопительный график воздействия ультрафиолета за период времени любой длительности. Используя эти данные человек сможет сам определить для себя время самого безопасного пребывания на открытом воздухе для того, чтобы снизить риск получения меланомы, рака кожи.То, что вы видите на приведенном выше снимке, является опытным образцом устройства UV Sense, испытания которого были начаты в декабре прошлого года. И такие устройства, когда они попадут на потребительский рынок, могут иметь различные формы и окраску для того, чтобы лучше соответствовать и не сильно выделяться на фоне одежды, которую носит каждый конкретный человек.