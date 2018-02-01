Создан микроробот-универсал, способный ходить, ползать, вращаться, прыгать и плавать
На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказываем о микророботах, которые предназначены для действий внутри тела человека и выполнения заданий по целевой доставке лекарственных препаратов, заживления ран и прочистке закупоренных кровеносных сосудов. Но, большинство из таких роботов ограничены одним принципом движения и из-за этого они не могут успешно выйти из какой-либо непредвиденной ситуации. На фоне этих микророботов робот, созданный исследователями из Института интеллектуальных систем Макса Планка (Max Planck Institute for Intelligent Systems), Германия, выглядит настоящим "универсалом". Ведь он может ходить, ползать, прыгать, катиться и плавать, неся на себе некоторое количество полезного груза.
Мир природы является практически неисчерпаемым источником идей для создания как больших, так и крошечных роботов. Если взглянуть на нового микроробота, который представляет собой 4-мм полоску упругого силикона, можно увидеть, что один из способов его передвижения в точности повторяет способ передвижения гусеницы. "Но в основе нашего микроробота лежат идеи, взятые из множества живых примеров" - пишут исследователи, - "Это личинки некоторых видов насекомых, гусеницы, медузы и даже сперматозоиды".
Микроробот передвигается за счет магнитных микрочастиц, заключенных в эластичном материале его тела. Управление его движениями осуществляется при помощи внешнего магнитного поля, силу, форму и другие параметры которого исследователи могут изменять в широких пределах.
Способности нового микроробота были продемонстрированы на специально созданной для этого "полосе препятствий". Для преодоления этой полосы роботу приходилось шагать, катиться, проползать сквозь узкие отверстия, двигаться на подъем, прыгать и проплывать через жидкость. А особенно интересным является то, что для преодоления некоторых участков микророботу приходилось отодвигать, поднимать и даже переносить на себе маленькие объекты.
После полосы препятствий микроробот был испытан внутри искусственного кишечника и внутри части куриного мяса. Слежение за микророботом производилось при помощи ультразвука, а управление - при помощи магнитного поля. И на этот раз микроробот не "ударил в грязь лицом", успешно справившись с выполнением всех заданий.
"Нашей конечной целью является создание еще меньшего микроробота, который будет способен доставить лекарственный препарат точно в указанную точку" - пишут исследователи, - "При этом, использование микроробота должно быть минимально агрессивным, пациент должен лишь проглотить капсулу с микророботом, который попадет в пищеварительный тракт, или его можно ввести через иголку прямо в кровеносную систему, откуда он сможет переместиться в любую точку, включая мозг и сердце".