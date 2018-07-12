 |  | 12 июля 2018 | Военные технологии, Космос и Авиация

Беспилотник SkyGuardian MQ-9B совершил успешный трансатлантический перелет

Беспилотник SkyGuardian MQ-9B


Беспилотный летательный аппарат SkyGuardian MQ-9B, созданный компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), стал первым в истории средневысотным беспилотным летательным аппаратом (Medium-altitude, Long-endurance (MALE) Remotely Piloted Aircraft (RPA)), которому удалось совершить трансатлантический перелет. Сегодня, в 6:51 утра по местному времени, беспилотник SkyGuardian совершил посадку на базе ВВС Фейрфорд в Глостершире, Великобритания, после полета, длиной в 3 760 морских миль (6963 километра), в который он отправился, взлетев с полосы аэродрома в Гранд-Форкс, Северная Дакота, США. На то, чтобы пересечь Атлантический океан, беспилотнику потребовалось 24 часа и две минуты времени.

Полет SkyGuardian MQ-9B, в первую очередь, стал демонстрацией возможностей этого летательного аппарата, который является преемником известного беспилотника Reaper RPA. Командование британских ВВС уже планирует приобретение беспилотников MQ-9B, которые будут им поставляться под кодовым названием Protector RG Mk1.

Беспилотник SkyGuardian MQ-9B #2


Беспилотник SkyGuardian MQ-9B имеет размах крыльев 24 метра и приводится в движение турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10. Он может поднимать в воздух груз, весом до 2 155 килограмм, и имеет максимальную скорость в 210 узлов (389 километров в час). Беспилотник может находиться в воздухе непрерывно в течение 40 часов, находясь, при этом, на высоте до 12 200 метров.

"Трансатлантический перелет стал демонстрацией надежности и других способностей беспилотника SkyGuardian MQ-9B, который может быть переориентирован для выполнения задач гражданского плана" - рассказывает Линден Блю (Linden Blue), президент компании GA-ASI, - "Этот полет стал результатом длительного процесса разработки, производства и испытаний летательного аппарата".

После совершения трансатлантического перелета беспилотник MQ-9B в качестве экспоната примет участие в выставке Royal International Air Tattoo, которая будет проходить с 13 по 15 июля этого года.


Ключевые слова:
Беспилотный, Летательный, Аппарат, SkyGuardian, MQ-9B, Трансатлантический, Перелет

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    12 июля 2018 09:16
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4228
    И что в этом такого сверхествественного? Самолеты летают через Атлантику каждый день по многу раз....


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    12 июля 2018 10:09
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 554
    FomaNeverujuwij,
    Может, есть какая-то нелинейная зависимость размена аппарата от дальности полета. Типа маленький и средний аппарат пересекающий атлантику тяжелее построить чем лайнер.
        

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