Беспилотник SkyGuardian MQ-9B совершил успешный трансатлантический перелет

Беспилотный летательный аппарат SkyGuardian MQ-9B, созданный компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), стал первым в истории средневысотным беспилотным летательным аппаратом (Medium-altitude, Long-endurance (MALE) Remotely Piloted Aircraft (RPA)), которому удалось совершить трансатлантический перелет. Сегодня, в 6:51 утра по местному времени, беспилотник SkyGuardian совершил посадку на базе ВВС Фейрфорд в Глостершире, Великобритания, после полета, длиной в 3 760 морских миль (6963 километра), в который он отправился, взлетев с полосы аэродрома в Гранд-Форкс, Северная Дакота, США. На то, чтобы пересечь Атлантический океан, беспилотнику потребовалось 24 часа и две минуты времени.Полет SkyGuardian MQ-9B, в первую очередь, стал демонстрацией возможностей этого летательного аппарата, который является преемником известного беспилотника Reaper RPA. Командование британских ВВС уже планирует приобретение беспилотников MQ-9B, которые будут им поставляться под кодовым названием Protector RG Mk1.Беспилотник SkyGuardian MQ-9B имеет размах крыльев 24 метра и приводится в движение турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10. Он может поднимать в воздух груз, весом до 2 155 килограмм, и имеет максимальную скорость в 210 узлов (389 километров в час). Беспилотник может находиться в воздухе непрерывно в течение 40 часов, находясь, при этом, на высоте до 12 200 метров."Трансатлантический перелет стал демонстрацией надежности и других способностей беспилотника SkyGuardian MQ-9B, который может быть переориентирован для выполнения задач гражданского плана" - рассказывает Линден Блю (Linden Blue), президент компании GA-ASI, - "Этот полет стал результатом длительного процесса разработки, производства и испытаний летательного аппарата".После совершения трансатлантического перелета беспилотник MQ-9B в качестве экспоната примет участие в выставке Royal International Air Tattoo, которая будет проходить с 13 по 15 июля этого года.