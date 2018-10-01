Американские военные приступили к полевым испытаниям электромагнитного рельсотронного орудия
Представители Исследовательского управления ВМС США (Office of Naval Research, ONR) объявили о том, что экспериментальный образец электромагнитного рельсотронного орудия (ElectroMagnetic RailGun, EMRG) был перемещен из исследовательской лаборатории, где проводились предварительные испытания, на один из артиллерийских полигонов, где будут проводиться реальные стрельбы в рамках полноценных полевых испытаний.
EMRG оружие является одним из видов нового поколения гиперзвукового энергетического вооружения. Оно обеспечивает скорость полета снаряда в 6 Махов (7 350 километров в час), а дальность поражения цели составляет 185 километров. При такой огромной скорости снаряд обладает столь значительной кинетической энергией, что ему для поражения защищенной цели не требуется заряда взрывчатого вещества.
Поскольку EMRG оружие является энергетическим оружием, оно не требует пороха и взрывчатых веществ. Благодаря этому военные суда смогут иметь больший запас дешевых металлических снарядов, для хранения которых не требуются бронированные артиллерийские погреба, защищающие боеприпасы от действий противника или случайных взрывов.
Согласно информации от ONR высокоскоростные снаряды (High-Velocity Projectile, HVP), используемые в EMRG оружии, являются управляемыми снарядами с низким сопротивлением воздуху, совместимыми с другими типами вооружений. Рельсотронные орудия могут использоваться в качестве как традиционных артиллерийских орудий, так и в качестве зенитных орудий, что предъявляет ряд более жестких требований к их размерам и подвижности.
Полевые испытания EMRG-орудия проводятся уже с конца лета этого года. В самом начале стрельбы проводились на минимально возможной энергии, к концу сентября энергия выстрела была увеличена до 20 мегаджоулей, а к концу этого года она будет поднята до номинальной, до 32 мегаджоулей. Для того, чтобы дать нашим читателям представление о величине энергии выстрела, стоит привести следующий пример - один мегаджоуль эквивалентен кинетической энергии транспортного средства, весом в 1 тонну, двигающегося со скоростью 257 километров в час.