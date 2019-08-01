ROBOpilot впервые поднял в воздух реальный самолет
9 августа этого года комплекс программных и технических средств под названием ROBOpilot, установленный на малом самолете 1968 Cessna 206, успешно поднял этот самолет с взлетно-посадочной полосы Испытательного полигона Дугвэй ВВС США и совершил первый двухчасовый испытательный полет. Комплекс ROBOpilot разработан совместными усилиями специалистов Научно-исследовательской лаборатории Воздушных сил США (AFRL) и компании DZYNE Technologies Incorporated в рамках программы Robotic Pilot Unmanned Conversion Program. Его предназначением является быстрое и недорогое превращение в беспилотный летательный аппарат любого самолета или вертолета.
Отметим, что в настоящее время практически все даже самые малые самолеты оборудуются комплексом автопилота. Однако, существует большая разница между просто поддержанием заданного курса и высоты, и полным управлением самолетом так, как это делает человек-пилот. Конечно, современные беспилотники становятся все совершенней и совершенней, но все они продолжают являться узкоспециализированными и дорогими летательными аппаратами.
Комплекс ROBOpilot разработан в качестве компромиссного решения двух описанных чуть выше проблем. По изначальной задумке этот комплекс может быть установлен на пилотское место любого серийного летательного аппарата, самолета или вертолета. В состав комплекса входят манипуляторы, приводы, камеры и другие датчики, позволяющие компьютеру комплекса получать информацию от бортовых приборов и дисплейных панелей самолета и управлять всеми переключателями, рычагами, педалями и другими элементами управления.
Согласно имеющейся информации, комплекс ROBOpilot является относительно простым и очень надежным, хотя он изготовлен исключительно на базе имеющихся коммерческих технологий и компонентов. Его гибкость (возможность к переконфигурированию) позволит быстро и без больших затрат превратить в беспилотник любой летательный аппарат. При этом, модернизированный аппарат всегда можно вернуть к его изначальному виду в случае такой необходимости.
Проведенный полет является одним из заключительных этапов годичной испытательной программы. На начальных этапах испытаний ROBOpilot управлял летательным тренажером RedBird FMX, что позволило отладить аппаратные средства и программное обеспечение прежде, чем комплексу ROBOpilot рискнули доверить управление реальным самолетом. Сейчас комплекс ROBOpilot уже имеет пилотское удостоверение, выданное американским Федеральным управлением авиации, для чего ему пришлось пройти экзамен, в ходе которого он провел серию взлетов, полетов по заданным траекториям и посадок в нормальных и чрезвычайных условиях.
"Вообразите возможность быстрого и недорогого превращения любого, даже гражданского самолета, такого, как Cessna или Piper, в беспилотный летательный аппарат, способный действовать полностью самостоятельно или при помощи дистанционного управления. И, когда в этом исчезнет необходимость, самолет может быть возвращен к его исходному виду" - рассказывает доктор Алок Дас (Dr. Alok Das), старший научный сотрудник AFRL, - "Замечу, все это делается без каких-либо существенных изменений оригинальной конструкции модифицируемого летательного аппарата".