Машины-монстры: Суперкавитационные подводные пули CAV-X, побившие все баллистические рекорды

Обычные пули для обычного оружия очень быстро замедляются при попадании в воду. Они теряют свою убойную силу уже через пару метров и поэтому нырок в бассейн или другой водоем является достаточно хорошей идеей для спасения жизни под обстрелом. Однако, норвежская компания DSG разработала специальные подводные пули, которые используют явление суперкавитации и которые способны обеспечить прицельную стрельбу под водой на дистанции до 60 метров, сохранив, при этом, энергию, достаточную для причинения ущерба.Явление суперкавитации заключается в "обертывании" подводного снаряда в воздушный пузырь для кардинального снижения трения и сопротивления при движении в водной среде. Это явление уже сейчас используется в некоторых видах торпед, способных перемещаться в пять раз быстрее обычных торпед, а в будущем, возможно, это же явление будет использования для создания сверхбыстрых подводных лодок.Парадоксально, но явление суперкавитации может быть вызвано путем придания носовой части подводного аппарата плоской формы с обязательно острой кромкой. Именно эта кромка обеспечивает толчок воде вперед, что оставляет позади пузырь воздуха, достаточный для покрытия всего снаряда. А в случае торпед и подводных лодок явление суперкавитации может быть увеличено за счет потока воздуха или другого газа, выпускаемого из сопел специального наконечника.Представители компании DSG столкнулись с некоторыми трудностями при размещении первого заказа на изготовление партии своих пуль. Промышленное оборудование, способное обеспечить требующуюся точность изготовления, оказалось только в распоряжении предприятий аэрокосмической отрасли. Тем не менее, компании DSG удалось получить первую партию пуль 12.7x99 mm NATO калибра .50, которые были использованы для подводных и баллистических испытаний.Использование подводных пуль DSG открывает массу новых возможностей для ведения боевых действий под водой. К примеру, подводные лодки, погрузившись на небольшую глубину, смогут эффективно поражать наводные или летающие цели, к примеру, вертолеты. 12-мм пуля DSG, выпущенная с 5-метровой глубины, уверенно поражает цель, находящуюся в воздухе на высоте до 1000 метров. Более того, подводные лодки получат возможность буквально расстреливать приближающиеся торпеды.Однако, если оружие вертолета будет снаряжено суперкавитационными боеприпасами, то подводной лодке потребуется очень быстро уходить на большую глубину дабы избежать фатальных последствий встречи с таким вертолетом.Сейчас компания DSG выпускает два варианта пуль CAV-X, вариант A2, которые могут быть выпущены только в воздухе, но зато проходят без изменения курса границу между водой и воздухом. Вторым вариантом является X2, этими пулями можно стрелять под водой, при этом, по наводным целям также.Во время проведения баллистических испытаний пули DSG побили некоторые из существующих рекордов. В этих испытаниях использовался так называемый баллистический гель, материал, плотность и поведение которого максимально точно соответствует всем параметрам тканей человеческого тела. Гель упаковывается в брикеты, толщиной 40 сантиметров, и обычная пуля 7.62x51, выпущенная из винтовки AR 15, производит огромный пузырь воздуха в первом брикете, что вызывает своего рода взрыв, и застревает во втором брикете, углубившись в сумме на 50 сантиметров.Однако, пуля CAV-X при попадании в брикеты баллистического геля, прошила все 10 установленных брикетов, оставив за собой лишь тонкий "туннель" и не заставив гель колебаться. Это является своего рода баллистическим рекордом, пусть и неофициальным на сегодняшний день. А когда компания DSG запланирует зарегистрировать свой рекорд официально, им потребуется гораздо большее количество брикетов баллистического геля.