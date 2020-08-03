Искусственный интеллект разнес в пух и прах человека-пилота в виртуальных воздушных боях

Не так давно завершился финальный этап соревнования AlphaDogfight Trial, организованного Управлением перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA, в рамках которого на поле виртуальных воздушных боев сходились как специализированные системы искусственного интеллекта, так и опытные люди-пилоты, налетавшие большое количество часов на реальных истребителях. Абсолютным победителем этого соревнования стала система, разработанная компанией Heron Systems, которая в финале разнесла в пух и прах, как человека-пилота, так и подобную систему искусственного интеллекта разработки компании Lockheed Martin.В виртуальных воздушных боях живым и "цифровым" пилотам разрешалось использовать только курсовую авиационную пушку. Помимо этого в виртуальных боях присутствовал целый ряд других ограничений и условностей, таких, как полное отсутствие контроля столкновений виртуальных истребителей. Помимо этого, системам искусственного интеллекта было запрещено использование данных текущих боев для дополнительного самообучения, работа этих систем основывалась только на "опыте", полученном в ходе предварительного обучения.Вернемся к финалу, в котором против системы Heron Systems выступал опытный пилот истребителя F-16, который пожелал остаться анонимным. Человек принимал участие в бое, используя шлем виртуальной реальности, но системе искусственного интеллекта удалось обыграть человека со счетом 5:0. Справедливости ради стоит отметить, что человек все же успел адаптироваться к стилю боя искусственного интеллекта и в финальном раунде он смог продержаться гораздо дольше, чем в первых раундах.Наблюдатели особо отметили, что стиль пилотирования систем искусственного интеллекта сильно отличается от стиля пилотирования любого человека. Виртуальные истребители F-16 под управлением "цифровых" пилотов всегда работали на грани своих технических возможностей, они могли маневрировать на больших скоростях на небольшой высоте и выполнять маневры с такими экстремальными перегрузками, которые не может выдержать ни один живой человек.После завершения финального раунда соревнования AlphaDogfight Trial разработчики системы из компании Heron Systems дали интервью через сервис видеоконференций Zoom. В этом интервью они "разобрали по косточкам" все виртуальные бои, пояснив некоторые из неожиданных моментов и маневров. Более того, они поделились некоторой информацией технического плана о своей системе, которая, как оказалось, способна работать на самом младшем и миниатюрном процессоре из семейства NVIDIA Tegra. Однако, для использования такой системы в реальном мире потребуется подключение к ней одного или нескольких специализированных процессоров, которые будут выполнять задачу распознавания объектов на изображениях и в данных, получаемых с радаров в режиме реального времени.