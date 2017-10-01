HydroCamel II - первый израильский подводный робот

Теперь Израиль можно смело отнести в список стран, которые имеют на своем вооружении автономные подводные аппараты (Autonomous Underwater Vehicle, AUV). В четверг на конференции NexTech Conference 2017, проходившей в городе Беэр-Шева, вниманию общественности был представлен HydroCamel II, подводный робот, разработанный и созданный специалистами университета Бен-Гуриона. Согласно заявлению его создателей, робот HydroCamel II может делать целый ряд вещей, на которые не способны другие подобные аппараты."Автономный аппарат HydroCamel II содержит в своей конструкции массу современных инновационных технологий, включая высокоуровневую систему маневрирования в шести степенях свободы и способность нырять в вертикальном положении" - рассказывает профессор Хьюго Гутермен (Prof. Hugo Guterman), - "Ранее такие способности были ограничены тем, что подобные аппараты могли действовать только при помощи дистанционного управления, будучи связанными с судном или сушей "пуповиной" кабеля, по которому передаются энергия и данные".Аппарат HydroCamel II изначально создавался с прицелом на его использование в военной области, в связи с чем количество известных технических данных весьма ограничено. Этот 2.4-метровый аппарат может быть оснащен самым разнообразным оборудованием, таким, как гидролокационные системы, камеры разных типов и манипуляторами для выполнения различной работы. Помимо использования робота HydroCamel II в военных целях, допускается его применение в системах охраны и безопасности акваторий портов, нефтяных и газодобывающих морских платформ, для проведения исследований океана и экологического мониторинга.В настоящее время дальнейшей разработкой и мелкосерийным выпуском роботов HydroCamel II занимается специально организованная для этого компания под названием BG Robotics. И, согласно имеющейся информации, "стоимость робота HydroCamel II является конкурентоспособной по сравнению со стоимостью других подводных аппаратов сопоставимого класса".