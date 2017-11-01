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Китай проводит успешные испытания двигательной установки нового типа, которая сделает ядерные субмарины практически бесшумными

Китайская субмарина


Специалисты китайской судостроительной компании China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) в течение нескольких лет занимались разработкой принципиально нового типа двигательной установки, которая может сделать ядерные субмарины и морские суда более скоростными и более тихими одновременно. И, согласно информации, опубликованной в китайских государственных средствах массовой информации, 18 октября 2017 года были успешно проведены первые ходовые испытания экспериментального судна, оснащенного принципиально новой двигательной установкой, которое было построено специально для этого на верфи в городе Санье на юге Китая.

Основой новой двигательной установки является уникальный электродвигатель с постоянными магнитами со сверхпроводящими обмотками, который проталкивает морскую воду через шахту, проходящую сквозь корпус субмарины или судна. За счет минимального количества движущихся частей в такой двигательной установке, она практически не производит шума, что позволит сделать суда или субмарины полностью или почти бесшумными.

Проекты субмарин с новым двигателем


Согласно имеющейся информации, во время ходовых испытаний экспериментальное судно развило расчетную скорость. При этом, уровень создаваемого судном шума был крайне низок и не превышал заданного значения. Поскольку данный проект имеет секретный характер, то вся информации о особенностях конструкции новой двигательной установки, о ее параметрах, включая мощность и уровень шума, содержится в строжайшей тайне. Единственное, что известно, это то, что такая двигательная установка разработана, изготовлена и успешно прошла первые испытания.

И в заключение следует заметить, что согласно информации, опубликованной в популярном блоге "Eastern Arsenal", китайские специалисты занимались испытаниями нового типа двигательной установки с 2011 года. И, согласно другой информации, граничащей со слухами, первые испытания полномасштабной магнитной двигательной установки, которая создается компанией Bohai Shipbuilding Heavy Industrial Corporation, будут проведены в 2020 году.




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Китай, Двигатель, Установка, Постоянный, Магнит, Сверхпроводящая, Обмотка, Испытания, Субмарина, Шум

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