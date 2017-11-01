 |  | Сегодня, 06:37 | Военные технологии, Космос и Авиация

Множество лазеров может стать новым видом космического оружия, сопоставимого по мощности с ядерным

Множество лазеров


Мы уже неоднократно рассказывали нашим читателям о проекте под названием Breakthrough Starshot, целью которого является запуск крошечного космического аппарата в сторону ближайшей к Земле звезды с целью изучения недавно найденной там экзопланеты. Предполагается, что этот космический аппарат, представляющий собой небольшую печатную плату, будет разогнан до скорости, равной 20 процентам от скорости света, при помощи света множества мощных лазеров, установленных на поверхности Земли. Однако, группа экспертов, произведя ряд предварительных расчетов, выяснила, что аналогичный принцип может стать основой нового вида кинетического оружия космического базирования, которое по мощности не будет уступать ядерному оружию.

Согласно вышеупомянутым предварительным расчетам, лазерное множество, суммарной мощностью в 70 гигаватт, будет в состоянии разогнать 100-киллограммовую "болванку" до скорости в 2 процента от скорости света (6 тысяч километров в секунду) всего за 122 секунды. Энергия, которая выделится при попадании такого снаряда в цель, будет эквивалентна энергии взрыва 430 килотонн эталонного взрывчатого вещества.

Для сравнения, главный калибр линкора разгоняет снаряд в своем стволе с ускорением в 49 тысяч метров за секунду в квадрате. И для того, чтобы разогнать снаряд с таким ускорением до 2 процентов от скорости света потребовалось бы орудие со стволом, диной 367 347 километров, что сопоставимо с расстоянием между Землей и Луной, которое составляет 384 400 километра.

Естественно, что разместить на Земле лазерную установку, мощностью 70 гигаватт, не получится из-за проблем, связанных с огромным количеством требующейся ей энергии. Но такая установка может быть размещена на Луне, где на квадратный километр поверхности падает около одного гигаватта солнечной энергии. Если опустить пока проблемы, связанные с необходимостью изготовления панелей солнечных батарей прямо на месте, эффективностью преобразований солнечной энергии в энергию света лазеров и, затем, в кинетическую энергию, то лунная лазерная "пушка" будет способна делать один выстрел за две минуты, посылая снаряд, мощность которого сопоставима с мощностью ядерного заряда.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно отметить, что во всех научно-фантастических фильмах возможности показанного там оружия весьма неточны. Кинетическое космическое оружие из "Звездных войн" или "Звездного пути" должно быть на самом деле намного более мощным, чем это показывается зрителям.




Ключевые слова:
Breakthrough Starshot, Лазер, Мощность, Скорость, Снаряд, Энергия, Ядерное, Оружие, Луна, Солнечные, Батареи

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    Сегодня, 09:12
    #1 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 86
    хмм, круто чего бы ученые не делали, все равно получается оружие
        
    Сегодня, 09:34
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3864
    Цитата: gen_sec
    чего бы ученые не делали

    Я сказал бы чуть по-иному - всегда найдется то, кто превратит это в оружие.


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 10:15
    #3 Написал: Helltorn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 273
    Этот старый трюк (мечта 60-х) до сих пор не изжит окончательно. Амеры летали на Луну именно с целью изучения возможности размещения там Базы с рельсотронами для обстрела Земли металлическими болванками. Однако радиоактивность даже сейчас не позволяет длительное пребывание на Луне людей, а приповерхностная мелкодисперстная реголитовая пыль изнашивает любые механизмы за недели. Так же срок годности солнечных батарей резко снижается из-за метеоритного песка!
    Так что обладание новым оружием отложено на неопределенный срок. Однако недавнее обнаружение карстовых пустот под поверхностью Луны, технологии термоядерного синтеза и искусственного интеллекта в условиях наростающей военной конкуренции США, РФ, КНР воскрешают посути идеи Супероружия, умершие в 70-х годах прошлого тысячелетия!
        
    Сегодня, 10:28
    #4 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 86
    Helltorn, я думаю, что как только на луне появится чье либо оружие, то эта страна сразу можно сказать подписывает себе приговор... чисто мое мнение)
        
    Сегодня, 10:46
    #5 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 318
    Не понимаю, почему лазерное оружие называют кинетическим. Да, давление света имеет место, но оно ничтожное и имеет смысл для разгона сверхлёгких аппаратов в космосе. А как оружие - оно энергетическое (тепловое).
        
    Сегодня, 14:53
    #6 Написал: gen_sec

    Публикаций: 0
    Комментариев: 86
    Pulsar,
    не забывайте про невесомость, в атмосфере под действием гравитации не остается выбора кроме как использовать лазеры как тепловые, а в невесомости непреривным потоком частиц можно разогнать походу что угодно по весу ( если я правильно понял)
        

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