Летательный аппарат Bell V-280 Valor, преемник V-22 Osprey, совершил первый самостоятельный полет
18 декабря 2017 года, на территории производственного и испытательного центра Amarillo Assembly Center компании Bell Helicopter был проведен первый самостоятельный полет нового летательного аппарата V-280 Valor с поворотными роторами, который является преемником известного V-22 Osprey. Этот полет был проведен спустя два месяца после того, как V-280 Valor впервые оторвался от поверхности земли, будучи ограниченным привязью из металлического троса из соображений безопасности.
Отметим, что аппарат V-280 Valor по многим параметрам превосходит своего предшественника, который является разработкой конца 1980-х годов. Новый аппарат был разработан в рамках программы Joint Multi Role Technology Demonstrator (JMR-TD) американского Министерства обороны, а в его создании, помимо компании Bell Helicopter, принимал участие целый ряд других компаний, включая Lockheed Martin, GE, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems.
Целью программы JMR-TD являлось создание нового летательного аппарата, который будет легче, проще и дешевле в эксплуатации, нежели V-22 Osprey. Основные цели были достигнуты, благодаря использованию сотовидных углеродных полимерных материалов, которые были использованы в создании элементов конструкции фюзеляжа, крыльев и хвостовой части аппарат. Только за счет этого удалось добиться 30-процентного сокращения веса аппарата, несмотря на наличие усиленного бронирования кабины.
В отличие от V-22 у аппарат V-280 Valor имеется система распределения мощности, которая позволяет обоим роторам аппарата работать от одного двигателя в случае возникновения непредвиденной ситуации. Аппарат V-280 Valor может перевозит до 14 военнослужащих с полной выкладкой или 5 400 килограмм полезного груза. V-280 Valor способен переходить из режима горизонтального полета в режим зависания на высотах до 1800 метров., его крейсерская скорость полета составляет 520 километров в час, а дальность действия аппарата составляет 1 480 километров.