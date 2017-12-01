Компания Boeing демонстрирует прототип беспилотного топливозаправщика MQ-25 Stingray

Не очень давно известная аэрокосмическая компания Boeing
приняла участие в конкурсе, организованном командованием ВМС США, и ведет борьбу за право создания беспилотного летательного аппарата-топливозаправщика MQ-25 Stingray. За это время специалисты Boeing
успели разработать конструкцию будущего летательного аппарата и изготовить опытный образец, который сейчас проходит первые этап программы его испытаний. Первые летные испытания беспилотника MQ-25 будут проведены в наступающем году, а собственно аппарат станет основой базирующейся на авианосцах системы экспресс-дозаправки, которая будет обслуживать палубные истребители F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler и F-35C Lightning II.
Отметим, что основным конкурентами компании Boeing являются компании Lockheed Martin и General Atomics Aeronautical Systems. Беспилотник MQ-25 Stingray во многом напоминает аппарат X-47B Northrop Grumman, только он имеет более толстое поперечное сечение фюзеляжа, что обеспечивает место для дополнительных резервуаров с горючим. MQ-25 может стартовать с палубы авианосца при помощи катапульты, однако, ему ничего не мешает взлететь с наземной полосы как обычному самолету. При посадке на авианосец используется традиционный крюк-захват, который цепляется за трос тормозной системы.
Летательный аппарат MQ-25 Stingray разрабатывался изначально для программы Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike (UCLASS) и предназначался для роли ударного беспилотника и аппарата воздушной разведки. Однако, в феврале 2016 года руководство Пентагона приняло решение об отсрочке создания полного боевого варианта аппарата и о превращении его в топливозаправщик с ограниченными разведывательными функциями.
Все предложения от компаний, принимающих участие в конкурсе, должны быть поданы до 3 января 2018 года, после чего специальная комиссия тщательно все изучит и сделает окончательный выбор. "К тому моменту беспилотник MQ-25 Stingray, созданный группой Boeing Phantom Works, будет полностью готов к проведению летных испытаний" - рассказывает Дон Гаддис (Don 'BD' Gaddis), руководитель данной программы, - "Тем самым мы надеемся опередить наших конкурентов и получить контракт на дальнейшую разработку и производство MQ-25".