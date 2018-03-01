Создана эффективная система зарядки аккумуляторных батарей при помощи луча лазерного света

Исследователи из Вашингтонского университета разработали новую технологию, позволяющую произвести дистанционную зарядку аккумуляторной батареи смартфона или другого электронного устройства, находящегося в любом месте помещения, при помощи луча лазерного света. За счет ряда принятых мер такой метод зарядки абсолютно безопасен и в нем используется тонкий луч невидимого глазу лазерного света, который несет в себе достаточное количество энергии.Новая лазерная система, со слов ее разработчиков, способна зарядить аккумулятор телефона столь же быстро, как и через обычный USB-кабель, подключенный к зарядному устройству. Для того, чтобы дать телефону возможность "собирать" свет лазерного луча, исследователи установили на задней крышке тонкую фотогальваническую ячейку, закрепленную на металлическом теплоотводе. Там же закреплен и миниатюрный уголковый отражатель, который возвращает назад луч света "сигнального" лазера, что позволяет отключить основной лазер, если человек попадает в область передачи энергии.Исследователи утверждают, что безопасность была ключевым моментом в разработке данной системы. И им удалось найти достаточно эффективное решение, которое позволит использовать метод лазерной зарядки по отношению к широкому ряду бытовых и потребительских электронных устройств.В системе используется несколько сигнальных лучей, которые окружают основной энергонесущий луч со всех сторон. В этих сигнальных лучах заключено совсем малое количество энергии и потому они совершенно безопасны для человека. Основанная на них система защиты работает практически со скоростью света и система реагирует на пресечение этих лучей гораздо быстрей, чем может двигаться любой человек.Экспериментальная система способна поставлять электронному устройству до 2 Ватт энергии постоянно, охватывая область в 15 квадратных дюймов на удалении до 14 футов (4.3 метра). Но система может работать с такой же эффективностью и на удалении до 12 метров, для этого потребуется внесение незначительных изменений в оптическую систему главного лазера, который излучает свет невидимого инфракрасного диапазона.И в заключении следует отметить, что красные лучи света, видимые на приведенных изображениях, были сделаны видимыми только в целях демонстрации принципов работы системы лазерной зарядки. А на самом деле и луч света основного лазера, и лучи сигнальных лазеров полностью невидимы для человеческого глаза.