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Создана эффективная система зарядки аккумуляторных батарей при помощи луча лазерного света

Система лазерной зарядки


Исследователи из Вашингтонского университета разработали новую технологию, позволяющую произвести дистанционную зарядку аккумуляторной батареи смартфона или другого электронного устройства, находящегося в любом месте помещения, при помощи луча лазерного света. За счет ряда принятых мер такой метод зарядки абсолютно безопасен и в нем используется тонкий луч невидимого глазу лазерного света, который несет в себе достаточное количество энергии.

Новая лазерная система, со слов ее разработчиков, способна зарядить аккумулятор телефона столь же быстро, как и через обычный USB-кабель, подключенный к зарядному устройству. Для того, чтобы дать телефону возможность "собирать" свет лазерного луча, исследователи установили на задней крышке тонкую фотогальваническую ячейку, закрепленную на металлическом теплоотводе. Там же закреплен и миниатюрный уголковый отражатель, который возвращает назад луч света "сигнального" лазера, что позволяет отключить основной лазер, если человек попадает в область передачи энергии.

Лазерное зарядное устройство


Исследователи утверждают, что безопасность была ключевым моментом в разработке данной системы. И им удалось найти достаточно эффективное решение, которое позволит использовать метод лазерной зарядки по отношению к широкому ряду бытовых и потребительских электронных устройств.

В системе используется несколько сигнальных лучей, которые окружают основной энергонесущий луч со всех сторон. В этих сигнальных лучах заключено совсем малое количество энергии и потому они совершенно безопасны для человека. Основанная на них система защиты работает практически со скоростью света и система реагирует на пресечение этих лучей гораздо быстрей, чем может двигаться любой человек.

Телефон с зарядным устройством


Экспериментальная система способна поставлять электронному устройству до 2 Ватт энергии постоянно, охватывая область в 15 квадратных дюймов на удалении до 14 футов (4.3 метра). Но система может работать с такой же эффективностью и на удалении до 12 метров, для этого потребуется внесение незначительных изменений в оптическую систему главного лазера, который излучает свет невидимого инфракрасного диапазона.

И в заключении следует отметить, что красные лучи света, видимые на приведенных изображениях, были сделаны видимыми только в целях демонстрации принципов работы системы лазерной зарядки. А на самом деле и луч света основного лазера, и лучи сигнальных лазеров полностью невидимы для человеческого глаза.




Ключевые слова:
Лазер, Инфракрасный, Луч, Свет, Энергия, Зарядное, Устройство, Телефон, Безопасность

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    Сегодня, 08:07
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4081
    зарядить аккумулятор телефона столь же быстро, как и через обычный USB-кабель

    Что-то верится в такое с большим трудом.


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    Сегодня, 09:45
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 183
    FomaNeverujuwij,
    Ну так "обычный", то есть никакой быстрой зарядки, с учетом стоимости системы позиционирования, бесполезная затея.

    Хотя, стало интересно, что будет если засуть палец между сигнальными лазерами.
        

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