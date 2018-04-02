Машины-монстры: Daisy - робот от компании Apple, способный разбирать до 200 телефонов в час

Всем известна агрессивная политика компании Apple, которая побуждает людей менять свои телефоны буквально раз в год. С увеличением количества проданных новых iPhone, количество старых телефонов, нуждающихся в утилизации, так же увеличивается. И для решения проблемы эффективной утилизации, позволяющей извлечь из старых телефонов ценные компоненты, которые можно использовать по второму разу, специалисты компании разработали и изготовили специального робота, получившего название Daisy.По внешнему виду Daisy похож больше на автоматизированную сборочную линию, нежели на обычного робота. В системе Daisy использован целый ряд инновационных технологий, разработанных еще во время проектирования первого робота-утилизатора Liam, который успешно работает уже на протяжении двух лет. Более того, некоторые узлы конструкции робота Daisy достались ему от предшественника практически в неизмененном виде.Робот Daisy способен осуществлять разборку девяти разных моделей iPhone со скоростью до 200 телефонов в час. Как уже упоминалось выше, особый акцент сделан на извлечении особо ценных компонентов, которые демонтируются без нанесения им повреждений, благодаря чему их можно будет использовать еще один раз. Согласно информации от компании Apple, робот Daisy способен вернуть в оборот гораздо больше ценных деталей и материалов, чем это могут другие роботы-утилизаторы.Пока робот Daisy существует только в единственном экземпляре. Естественно, его производительность составляет лишь "каплю в море" от количества телефонов, подлежащих утилизации. И, вполне вероятно, что компания Apple примет решение о создании множества таких роботов, которые будут установлены в разных местах и будут производить разборку старых телефонов прямо на месте их приемки.