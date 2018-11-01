Компании NTT DoCoMo и Mitsubishi установили рекорд по скорости 5G-связи с движущимся абонентом

Ожидается, что в 2019 году на мировом рынке появятся первые мобильные телефоны, поддерживающие связь по стандарту 5G, который обеспечивает большие скорости передачи информации, чем нынешние стандарты. И к этому времени мобильные операторы во всем мире готовят ввод в эксплуатацию инфраструктуры, поддерживающей новый стандарт. В рамках процесса такой подготовки, один из крупнейших мобильных операторов Японии, компания NTT DoCoMo, объединив усилия со специалистами компании Mitsubishi Electric, установил новый мировой рекорд по скорости передачи 5G-соединения с движущимся абонентом. Во время полевых испытаний, проведенных в перфектуре Канагава, ими была получена скорость в 27 гигабит в секунду.Этот случай, согласно имеющейся информации, является первым разом в истории развития мобильной связи, когда удалось получить пиковую скорость, превышающую отметку в 20 гигабит в секунду. Когда базовую станцию и мобильный терминал разделяло расстояние в 10 метров, скорость соединения составляла 27 Гбс, а при увеличении расстояния более 100 метров скорость соединения упала до 20 Гбс.Во время испытаний использовалась технология пространственного мультиплексирования с 16 лучами. Оборудование базовой станции, установленное на стене здания, направляло эти лучи на антенны мобильного терминала, установленного на крыше автомобиля Mitsubishi, который находился в движении. Точно такая же технология может быть использована в местах большого скопления людей, обеспечивая высокоскоростной связью пассажиров автобусов или железнодорожных поездов.В настоящее время специалисты компаний NTT DoCoMo и Mitsubishi работают над совершенствованием технологий формирования и направления лучей высокочастотного радиоизлучения, что позволит им получить еще более высокие скорости передачи информации. Отметим, что эти две компании являются не единственными в Японии, работающими над 5G-технологиями, в прошлом году компания Softbank также развернула сеть базовых станций на испытательном полигоне компании Honda для проверки работы связи с движущимися абонентами.И в заключение следует отметить, что в планах всех японских мобильных операторов стоит развертывание готовой к эксплуатации 5G-инфраструктуры к 2020 году, когда Япония будет выступать в роли места проведения Чемпионата мира по регби.