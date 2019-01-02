Компания NEC впервые продемонстрировала многоканальную передачу данных в 80 ГГц диапазоне с использованием технологии OAM-мультиплексирования

Специалисты известной японской компании NEC не так давно осуществили успешную демонстрацию новой технологии беспроводной передачи данных, работающую в диапазоне 80 ГГц. Но самым примечательным в этом является то, что в данной технологии впервые был использован метод мультиплексирования на базе орбитального углового момента (Orbital Angular Momentum, OAM), позволяющий организовать множество независимых каналов на одной несущей частоте. Это, в свою очередь, может быть использовано в технологиях 5G-сетей следующего поколения, способных обеспечить сверхвысокие скорости передачи информации.Орбитальный угловой момент является одним из параметров распространяющейся в пространстве электромагнитной волны. С физической точки зрения этот момент соответствует крутизне спиральной формы фазы сигнала. Получается то, что на одной несущей частоте можно передать сразу несколько сигналов, отличающихся орбитальным угловым моментом, которые затем могут быть приняты приемниками, разделены друг от друга и обработаны каждый своим соответствующим образом.Описанный выше подход называют технологией мультиплексирования на базе орбитального углового момента. Эта технология, при условии наличия соответствующих высокоточных аппаратных средств и сложных программных алгоритмов, уже разработанных специалистами компании NEC, позволяет в теории вместить на одну несущую частоту практически бесконечное количество отдельных каналов, которые называются модами в данном случае.Конечно, даже самое современное коммуникационное оборудование не сможет раздвинуть до бесконечности ширину полосы пропускания одной несущей частоты. Но те технологии, которые уже существуют в реальности, будут использованы компанией NEC в линейке продуктов iPASOLINK и mmWave, которые станут основой чрезвычайно надежных и высокопроизводительных решений, предназначенных для работы в мобильных сетях стандарта 5G.