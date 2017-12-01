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5G-технологии компании Samsung обеспечили скорость передачи данных 1.7Gbps в движущемся поезде

Поезд


Недавно специалисты компании Samsung провели испытания нового коммуникационного оборудования, работающего по стандарту 5G в поезде, перемещающемся по железнодорожным путям со скоростью 100 километров в час. При этом, коммуникационное оборудование оказалось способны обеспечить пиковую скорость связи поезда с внешним миром, равную 1.7 гигабита в секунду. Испытания оборудования были проведены специалистами Samsung совместно со специалистами японской коммуникационной компании KDDI, а сами испытания проходили на железнодорожной ветке близ города Сайтама, Япония, в период с 17 по 19 октября 2017 года.

В состав испытуемого коммуникационного оборудования входил 5G-маршрутизатор, 5G-трансивер и компьютерная система с технологиями виртуализации доступа к удаленным сетям. Испытания проводились на участке магистрали между двумя станциями, длиной одну милю (1.6 километра). 5G-оборудование использовалось для передачи потока видео с разрешением 8К в сторону поезда и для передачи потока с разрешением 4К с камеры, установленной на поезде, в центр контроля за движением железнодорожной компании.

"5G-технологии позволят перевести качество железнодорожных пассажирских перевозок на качественно новый уровень" - рассказывает Йошиаки Ушида (Yoshiaki Uchida), один из руководителей компании KDDI, - "А проведенные нами испытания показали, что 5G-технологии уже полностью готовы к практическому использованию".

Компания KDDI планирует начать использование 5G-технологий в 2020 году. Эти технологии позволят улучшить качество работы Wi-Fi внутри поездов, разнообразить ассортимент информационно-развлекательных программ и, что самое главное, улучшить работу систем мониторинга движения и технического состояния поездов, что должно повысить безопасность движения.

И в заключение следует отметить, что компания Samsung разрабатывает 5G-технологии для широкого спектра областей применения. Не так давно, совместно с американскими военными, компания Samsung провела полевые испытания комплекта полевого 5G-оборудования, которое позволяет создать быстродействующую коммуникационную сеть прямо на поле боя. Ширины полосы пропускания такой сети достаточно для обеспечения любого солдата и командира большими объемами тактической информации, передаваемой со спутников, беспилотников и других технических средств.




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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 12:01
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

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    Комментариев: 3903
    Забыли еще здесь упомянуть от том, что связь с поездом держалась через спутник, а не через наземные базовые станции.


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