Машины-монстры: Zanco tiny t1 - самый маленький на сегодняшний день работоспособный мобильный телефон

Современные смартфоны становятся мощней и удобней буквально с каждым днем, все больше и больше людей отдают предпочтения устройствам с большим экранам, так называемым "фаблетам", которые выпускаются практически всеми известными производителями. Однако, существует и круг людей, отдающих свое предпочтение минимализму, и именно для таких людей предназначен мобильный телефон Zanco tiny t1, выпуск которого в ближайшее время собирается наладить британская компания Zanco и который станет самым маленьким, но полностью функциональным телефоном на сегодняшний день.Представители компании Zanco на своем сайте приводят целый ряд причин, почему вы захотите стать обладателем телефона, размер которого чуть меньше размера вашего большого пальца. Но на самом деле существует только одна такая причина - необычность этого телефона, заключающаяся в его размерах.Не стоит ожидать от столь малого телефона функциональности на уровне даже самых простых из современных смартфонов. Этот телефон выполняет только базовые функции, он позволяет совершать звонки и отправлять SMS-сообщения. Объема его памяти хватает для хранения 300 телефонных номеров и 50 сообщений, он работает с SIM-картами размера "nano" и поддерживает работу только в сотовых сетях стандарта 2G.Глядя на представленные снимки, у наших читателей могут возникнуть сомнения в удобстве пользования таким телефоном. Действительно, его кнопки настолько малы, что для того, чтобы набрать номер или текст сообщения, придется использовать что-то острое. Кроме этого, у телефона Zanco tiny t1 нет аудио-разъемов, поэтому к нему нельзя подключить даже проводную гарнитуру. Поэтому возникают большие сомнения в том, что ваш голос успешно достигнет микрофона этого телефона, когда последний будет прижат к уху.Тем не менее, все трудности, которые возникнут при пользовании крошечным телефоном Zanco tiny t1, абсолютно не пугают более 700 человек, которые на сегодняшний день уже внесли требуемую сумму через сервис Kickstarter и надеются получить свой телефон после мая 2018 года.