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ДНК-оригами - основа новой технологии высокоточной и скоростной литографии

ДНК-литография


Исследовательская группа из университета Аальто, Финляндия, Калифорнийского технологического института, США, и университета Орхуса, Дания, разработала новую литографическую технологию, позволяющую выполнить одновременное параллельное производство множества металлических нанотсруктур с заданными оптическими и плазмонными свойствами. Ключевым моментом этой технологии является технология самосборки ДНК, называемая ДНК-оригами. И именно из-за этого новая технология получила название DALI (DNA-assisted lithography).

"Используя технику ДНК-оригами мы можем создать фактически любую наноразмерную форму и использовать эту высокоточную форму в качестве трафарета для того, чтобы создавать миллионы полностью идентичных металлических наноструктур, размеры которых могут быть равны 10 нанометрам" - объясняет Вейкко Линко (Veikko Linko), исследователь из университета Аальто.

В данной технологии ДНК-заготовки осаждаются на поверхность покрытого слоем прозрачного кремния чипа. "Управляя процессом дальнейших превращения ДНК, мы можем оставить открытые участки поверхности, на которые позже будет нанесен слой диоксида кремния. И этот слой может быть использован в качестве маски для проведения дальнейших шагов процесса литографии" - рассказывает Вейкко Линко, - "Наконец, испарив через эту маску слой металла, нанесенного на прозрачное основание, из сапфира, к примеру, мы получим металлические наноструктуры, в точности повторяющие форму и размеры структур, образованных молекулами ДНК на предыдущих этапах".



Такой метод позволяет покрыть одинаковыми металлическими наноструктурами большие поверхности из-за чего эти поверхности обретают необычные и удивительные оптические свойства. Небольшие изменения формы и размеров этих наноструктур позволяют таким поверхностям эффективно работать в широком диапазоне, включая и диапазон видимого света. "В качестве примера мы создали поверхность, покрытую оптическими антеннами, имеющими форму галстука-бабочки. Такая форма антенны позволяет поверхности эффективно работать в очень широком диапазоне света, от инфракрасного до видимого" - рассказывает Юсси Топпари (Jussi Toppari), ученый из университета Орхуса, - "Эти поверхности, покрытые крошечными оптическими антеннами, могут использоваться в самых различных областях оптики и плазмоники, включая Рамановскую спектроскопию, к примеру".

"Технология DALI весьма универсальна и масштабируема. Она может обеспечить недорогое крупномасштабное производство оптических поверхностей любых размеров, которые до последнего времени создавались лишь путем последовательного создания и копирования отдельных элементов" - рассказывает профессор Маури Костьайнен (Professor Mauri Kostiainen), - "В будущем такие поверхности могут стать основой датчиков самых различных типов, новых биомедицинских устройств, метаматериалов из разряда "плащей-невидимок" и многого другого".




Ключевые слова:
ДНК, Самосборка, Оригами, Трафарет, Маска, Литография, Подложка, Металл, Наноструктура, Поверхность, Свойства, Метаматериал

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 09:23
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4049
    Все равно трафарет и все равно ограничения, связанные с дифракцией. Это - всего-лишь новый метод создания трафарета.


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