Крошечные "шагающие" кристаллы могут стать основой "кристаллической" робототехники

Исследователи из университета Васеды (Waseda University), Япония, продемонстрировали, что крошечные, размером в несколько микрометров, кристаллы могут перемещаться различными способами. В зависимости от формы самого кристалла, они могут вращаться, изгибаться, скручиваться и даже подскакивать. И совсем не тяжело догадаться, что подобные кристаллы могут стать в будущем основой двигательных систем не менее крошечных кристаллических роботов, предназначенных для выполнения различных заданий.В своей работе японские ученые занимались исследованиями ассиметричных кристаллов, изготовленных преимущественно их хирального азобензола. Изменение температуры окружающей среды в пределах от 120 до 160 градусов Цельсия на протяжении двух минут вызывает существенные изменения формы этих кристаллов.Циклические изменения температуры вызывают обратимые изменения их формы, которые достаточно просто преобразуются в механическое движение. В зависимости от начальной формы кристаллов эти кристаллы могут совершать различные виды движений. К примеру, кристаллы, имеющие один характерный изгиб, могут извиваться, словно змеи, а кристаллы с другой формой изгиба могут даже подпрыгивать, накапливая энергию, словно пружина.Некоторые кристаллы под воздействием температурных изменений могут катиться с достаточно большой скоростью, которая составляет 16 миллиметров в секунду, что в 20 тысяч раз скорости перемещения "шагающих" кристаллов, которые способны "разгоняться" только до 3 миллиметров в час.Помимо формы самого шагающего кристалла способ его передвижения может быть задан изменениями его толщины. А кристаллы, которые совершают вращательные движения, имеют неоднородную ширину. Но во всех случаях основой совершаемых кристаллами движений является фазовый переход при достижении критической точки, а асимметрия структуры самого кристалла только усиливает этот эффект.И в заключение следует отметить, что кристаллы, реагирующие на изменения окружающей среды, могут стать не только основой нового направления робототехники - кристаллической робототехники. На базе таких кристаллов могут быть созданы различные датчики, микромеханические переключатели и большое множество других полезных вещей.