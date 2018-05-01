Машины-монстры: Самый маленький дом, "построенный" специализированной роботизированной системой

Для того, чтобы продемонстрировать возможности новой роботизированной системы нанопроизводства uRobotex, исследователи из института Femto-ST, Франция, "построили" крошечный домик, который был возведен на торце оптического волокна. Система uRobotex использует ионную пушку с автоматическим управлением, газовый инжектор, которые установлены внутри вакуумной камеры, и которые способны с очень высокой точностью создавать различные микроструктуры на основании из оптического волокна или кремния.Управление и контроль работы системы uRobotex осуществляется при помощи растрового микроскопа. Данные, получаемые этим микроскопом, обрабатываются несколькими компьютерами, которые управляют работой инжекторов и ионной пушки, энергия луча которой может регулироваться в широких пределах.Кварцевый микродомик имеет размер 300 на 300 микрометров, 1 микрометр - это миллионная доля метра. Для его сооружения сначала был использован ионный луч, при помощи которого была вырезана тонкая мембрана. Затем, при помощи этого же луча мембрана была свернута, превратившись в стены и крышу домика, края которых были сварены друг с другом при помощи газового инжектора. После этого при помощи ионного луча были вырезаны оконные, дверные проемы и созданы "чешуйки черепицы" на крыше.Отметим, что система uRobotex используется учеными не только для развлечений. При ее помощи уже были созданы чувствительные элементы датчиков, установленных на кончике оптоволокна, толщина которого меньше толщины человеческого волоса. Эти датчики водятся в кровеносные сосуды, а их задачей является поиск молекул, имеющих отношение к вирусам определенных типов.В скором времени французские ученые планируют расширить возможности и еще больше увеличить точность работы системы uRobotex, которая уже сейчас равняется приблизительно 2 нанометрам. Это, по их расчетам, позволит уже создавать наноструктуры на концах углеродных нанотрубок, диаметр которых равен от 20 до 100 нанометров.