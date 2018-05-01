Наноалмазы стали основой "сухой" смазки, обеспечивающей крайне низкий коэффициент трения

Группа ученых из Национальной лаборатории Аргона объединила крошечные наноалмазы с частичками условно двухмерного материала, дисульфида молибдена и получила новый вид сухой смазки, обеспечивающей крайне низкое значение коэффициента трения. Молибденит под воздействием давления расщепляется на молибден и серу, которая вступает в реакцию с наноалмазами, в результате чего получаются напоминающие луковицу алмазные частицы, покрытые несколькими слоями графита, которые и являются основным компонентом сухой смазки.Как показали результаты исследований, новая "наноалмазная" смазка обладает в 10 раз большей "маслянистостью", нежели другие виды специальных покрытий, включая и фторополимеры. "Крошечные алмазно-углеродные шарики могут выдерживать очень высокое давление, возникающее в месте контакта трущихся частей. Их сферическое строение позволяет поверхностям скользить очень легко, создавая сверхмаслянистость" - рассказывает Али Эрдемир (Ali Erdemir), ведущий исследователь.Новый вид смазки может использоваться практически везде, начиная от смазки дверных ручек, велосипедных цепей и заканчивая тяжеловесным промышленным оборудованием. Высокие характеристики наноалмазной смазки позволят, в некоторых случаях, даже создавать такие узлы и механизмы, которые попросту не будут работать при условии использования смазки любого другого типа."Детали, которые будут обработаны алмазной смазкой, смогут проработать гораздо дольше. Помимо этого, не придется больше волноваться о пропитанной маслом ветоши, которая остается после обслуживания различных машин" - рассказывает Джон Харви (John Harvey), руководитель данного направления, - "Теперь, в некоторых случаях, в механизмах можно будет использовать детали, изготовленные дешевым методом штамповки, они, за счет новой смазки, будут работать не хуже деталей, изготовленных при помощи других более дорогостоящих и более качественных методов металлообработки".В настоящее время в портфеле лаборатории Аргонна уже имеется несколько патентов на новые технологии суперсмазки. И в скором времени эти технологии станут доступны для лицензирования и массового производства.