Разработан процесс превращения атмосферного углекислого газа в высококачественные углеродные нанотрубки
На страницах нашего сайта мы достаточно много рассказывали об углеродных нанотрубках, о достаточно удивительном материале, более прочном, чем сталь и более токопроводящем, чем медь. Нанотрубки уже достаточно давно рассматриваются в качестве перспективного материала для изготовления электроники следующих поколений, солнечных, аккумуляторных батарей и многого другого. Но практическому использованию нанотрубок во всех перечисленных областях препятствует один фактор - высокая стоимость производства этого материала.
Углеродные нанотрубки "эконом класса", имеющие большой диаметр и обладающие менее богатым набором характеристик стоят от 100 до 200 долларов за килограмм. Высококачественные же одностенные нанотрубки, имеющие минимально возможный диаметр и обладающие самыми удивительными свойствами, обойдутся потенциальному покупателю не дешевле чем 100 тысяч долларов за килограмм.
Ситуация со всем этим может кардинально измениться, благодаря работе исследователей из университета Вандербилта. Они разработали весьма эффективный метод превращения атмосферного углекислого газа в углеродные нанотрубки. Согласно имеющейся информации, получаемые таким способом нанотрубки всегда имеют всего одну стенку, минимальный диаметр и самый богатый набор физических, химических и электрических параметров.
К сожалению, детали нового процесса производства нанотрубок держатся сейчас в строжайшей тайне, единственное что известно, это то, что процесс имеет электрохимическую природу. Практической реализацией новой технологии занимается сейчас специально организованная для этого компания под названием SkyNano LLC, которая уже начала реализацию первых партий нанотрубок по стоимости, гораздо меньшей их стоимости на современном рынке.
Более того, что новая технология позволяет производить недорогие углеродные нанотрубки, она может рассматриваться в качестве экономически целесообразного метода очистки атмосферы Земли от углекислого газа и технологии производства технических синтетических алмазов в промышленных количествах.