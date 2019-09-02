Использование графена позволило создать самый маленький в мире датчик-акселерометр

Буквально каждый день исследования в области нанотехнологий и наноматериалов приносят нам нечто новое и интересное. Ярким примером тому является новый крошечный датчик-акселерометр, изготовленный из графена усилиями международной группы, куда входят исследователи из институтов и университетов, включая KTH Royal Institute of Technology, RWTH Aachen University и Research Institute AMO GmbH. Этот датчик, который смело можно назвать самым маленьким в мире акселерометром, может обеспечить прорыв в области навигационных технологий, технологий захвата движений, технологий медицинского мониторинга и т.п.Отметим, что уже в течение нескольких десятилетий в подобных датчиках использовались так называемые микроэлектромеханические системы (microelectromechanical systems, MEMS). Теперь же, всеобщее движение в сторону миниатюризации обеспечило переход этих систем на еще меньший уровень, теперь их нужно называть наноэлектромеханическими системами (nano-electromechanical systems, NEMS).Своему появлению на свет крошечный акселерометр обязан целому ряду уникальных свойств графена, который представляет собой форму углерода, кристаллическая решетка которого имеет одноатомную толщину. Основным свойством графена, которое использовано в этом датчике - это высочайшая скорость движения электронов в материале."Используя материалы одноатомной толщины, обладающие высокими электрическими и физическими показателями, мы получаем возможность существенного сокращения размеров компонентов микроэлектромеханических систем" - пишут исследователи, - "Благодаря графену мы создали пьезорезистивный NEMS-акселерометр, который меньше всех других акселерометров, доступных на сегодняшний день. При этом, наш акселерометр сохраняет высокую чувствительность, в которой нуждаются современные навигационные системы"."Дальнейшее развитие подобных технологий может обеспечить появление новых систем навигации и ориентации для мобильных телефонов и игровых приставок. Кроме этого, на основе таких датчиков можно создать системы захвата движений, которые смогут контролировать даже самые малые движения человеческого тела, такие, как биение сердца".