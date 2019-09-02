Использование графена позволило создать самый маленький в мире датчик-акселерометр

Буквально каждый день исследования в области нанотехнологий и наноматериалов приносят нам нечто новое и интересное. Ярким примером тому является новый крошечный датчик-акселерометр, изготовленный из графена усилиями международной группы, куда входят исследователи из институтов и университетов, включая KTH Royal Institute of Technology, RWTH Aachen University и Research Institute AMO GmbH. Этот датчик, который смело можно назвать самым маленьким в мире акселерометром, может обеспечить прорыв в области навигационных технологий, технологий захвата движений, технологий медицинского мониторинга и т.п.
Отметим, что уже в течение нескольких десятилетий в подобных датчиках использовались так называемые микроэлектромеханические системы (microelectromechanical systems, MEMS). Теперь же, всеобщее движение в сторону миниатюризации обеспечило переход этих систем на еще меньший уровень, теперь их нужно называть наноэлектромеханическими системами (nano-electromechanical systems, NEMS).
Своему появлению на свет крошечный акселерометр обязан целому ряду уникальных свойств графена, который представляет собой форму углерода, кристаллическая решетка которого имеет одноатомную толщину. Основным свойством графена, которое использовано в этом датчике - это высочайшая скорость движения электронов в материале.
"Используя материалы одноатомной толщины, обладающие высокими электрическими и физическими показателями, мы получаем возможность существенного сокращения размеров компонентов микроэлектромеханических систем" - пишут исследователи, - "Благодаря графену мы создали пьезорезистивный NEMS-акселерометр, который меньше всех других акселерометров, доступных на сегодняшний день. При этом, наш акселерометр сохраняет высокую чувствительность, в которой нуждаются современные навигационные системы".
"Дальнейшее развитие подобных технологий может обеспечить появление новых систем навигации и ориентации для мобильных телефонов и игровых приставок. Кроме этого, на основе таких датчиков можно создать системы захвата движений, которые смогут контролировать даже самые малые движения человеческого тела, такие, как биение сердца".