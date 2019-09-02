Создан новый материал, являющийся "самым черным" среди других черных материалов

На страницах нашего сайта мы рассказывали о материале под названием Vantablack
, который достаточно долгое время считался самым черным материалом на свете
. Но недавно, исследователи из Массачусетского технологического института создали новый материал, который, по их утверждению, минимум в 10 раз чернее, чем любой другой из существующих на сегодняшний день подобных материалов
. Необычайную черноту новому материалу придает "лес" из вертикально ориентированных углеродных нанотрубок, которые представляют собой микроскопические полые нити из углерода.
Углеродные нанотрубки были выращены электрохимическим путем на поверхности токопроводящей алюминиевой фольги, предварительно обработанной хлором. Проведенные лабораторные испытания полученного материала показали, что его поверхность поглощает 99.995 процентов от падающего на нее света. Для сравнения, аналогичный показатель материала Vantablack составляет 99.965 процента.
На базе нового черного, который еще не получил названия, уже создано светопоглощающее покрытие, к которому был проявлен интерес со стороны научного сообщества. Астрофизик и Нобелевский лауреат Джон Мазер (John Mather) уже исследует возможность его применения для ограждения наземных и космических телескопов
от рассеянного и отраженного света, который является источником оптических искажений.
Но несколько необычным является то, что самые черные материалы пользуются постоянным спросом в среде художников. В свое время некто Аниш Капур (Anish Kapoor) получил эксклюзивные права от компании Surrey NanoSystems на использование материала Vantablack в своих произведениях. И теперь, с появлением нового черного материала, и другие художники смогут использовать его для достижения своих целей.
А "первой ласточкой" в этом деле стал 16.78-каратный желтый алмаз, стоимостью в 2 миллиона долларов, который демонстрируется сейчас на художественной выставке в помещении Нью-Йоркской фондовой биржи. Этот алмаз покрыт слоем нового ультрачерного материала, и, по ощущениям посетителей, у них создавалось впечатление, что они смотрят на черную, ромбовидную пустоту.