Создано наноплазменное устройство, скорость работы которого в 100 раз превышает скорость работы транзисторов

Исследователи из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) разработали наноустройство, которое работает в 10 раз быстрее, чем самые высокоскоростные современные транзисторы, а по отношению к обычным кремниевым транзисторам, используемым в компьютерных чипах, они демонстрируют 100-кратное преимущество по быстродействию. Это наноустройство способно вырабатывать волны терагерцового диапазона, в которых заключено достаточно большое количество энергии, что открывает перспективы его использования в областях бесконтактного химического анализа, мультиспектральной фото- и видеосъемки, высокоскоростной радиосвязи и т.п.Устройство состоит из двух металлических пластин, расположенных на удалении 20 нанометров друг от друга. Приложенный к пластинам электрический потенциал создает наноразмерное облако плазмы в промежутке между пластинами и когда значение этого потенциала увеличивается выше определенного порога, мощный поток электронов устремляется от одной пластины к другой. Такое согласованное движение электронов создает импульс, амплитудой от 10 до 100 Вольт, который производит высокочастотные радиоволны.Таким образом, устройство вырабатывает импульсы, длительность которых исчисляется пикосекундами. При этом, устройство способно работать практически в непрерывном режиме, вырабатывая 50 миллионов импульсов в секунду. Но самым главным является то, что вырабатываемые импульсы являются одновременно и высокочастотными, и высокоэнергетическими, чего очень сложно добиться при помощи любых других методов.Генератор таких мощных пикосекундных импульсов имеет огромный потенциал для его практического использования в инновационных методах диагностики и лечения различных заболеваний, включая и терапию рака. Терагерцовые радиоволны находятся между микроволновой и инфракрасной частями электромагнитного спектра, их частоты находятся в диапазоне от 1 миллиарда до 30 триллионов колебаний в секунду, они не имеют ионизирующего характера и поэтому совершенно безопасны для человека. Такие волны имеют отличительную особенность - они практически беспрепятственно проникают сквозь бумагу, одежду, древесину и даже строительный бетон.Наноустройство, разработанное швейцарскими учеными, может быть изготовлено на поверхности кристалла обычного чипа или на поверхности гибкой подложки. Это, в свою очередь, позволит использовать такие устройства, установленные в смартфонах или других переносных приборах, для экологического мониторинга, экспресс-анализа пищевых продуктов и для много другого, что принесет человеку неоценимую пользу.