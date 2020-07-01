Машины-монстры: Самое маленькое в мире зеркало, состоящее из нескольких сотен атомов

Используя всего несколько сотен идентичных атомов, физики из института Квантовой Оптики Макса Планка, Германия, собрали то, что можно назвать самым маленьким и самым легким зеркалом
в мире. Размеры этого зеркала исчисляются микронами и оно невидимо для невооруженного человеческого глаза. Тем не менее, это единственное в своем роде устройство является новым мощным инструментом для исследований квантово-оптических явлений.
Диаметр самого маленького зеркала составляет почти семь микрон, а толщина
- несколько десятков нанометров. Несмотря на такие малые размеры, для изготовления этого зеркала потребовался невероятно сложный и большой аппарат, содержащий более ста тысяч оптических компонентов и весящий более двух тонн. При помощи этого аппарата ученые изготовили предварительно рассчитанную на компьютере структуру, известную под названием метаматериал
, который состоит из единственного слоя упорядоченных особым образом одинаковых атомов.
Эти атомы упорядочены так, что они формируют своего рода двумерный массив в форме решетки, которая была изготовлена при помощи лучей лазерного света. Специально подобранные размеры элементов этой решетки препятствуют диффузному рассеиванию падающего света и направляют его в обратную сторону в виде стабильного луча. Кроме этого, фотоны падающего света неоднократно отражаются от элементов решетки, прежде чем отразиться в обратном направлении, и это позволяет получить очень высокое значение коэффициента отражения этого зеркала в целом.
Сильная отражающая способность этого крошечного и легкого зеркала открывает массу совершенно новых возможностей в области исследований квантовой физики и квантовой оптики, особенно тех, которые касаются взаимодействий между светом и материей, физики и поведения отдельных фотонов света. Кроме этого, такие зеркала могут стать одним из компонентов квантовых устройств следующих поколений.
"Создав это зеркало мы открыли множество потрясающих возможностей в области изучения квантовой оптомеханики, которая является относительно новой областью науки, изучающей использование света в работе крошечных механических устройств" - рассказывает доктор Дэвид Вэй (David Wei), - "Кроме этого, наша работа может помочь другим исследователям, занимающимся разработкой устройств квантовой памяти, которая будет построена на базе крошечных зеркал с переключаемыми квантово-оптическими свойствами".Машины-монстры
- все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними
.