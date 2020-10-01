Создано графеновое устройство, способное преобразовывать Броуновское движение в электрическую энергию

Группа исследователей из Арканзасского университета разработала электронную схему с ключевыми компонентами, изготовленными из графена, которая способна преобразовывать энергию теплового движения в электричество. Ученые утверждают, что такая технология сбора и преобразования вторичной тепловой энергии может быть размещена прямо на поверхности кристаллов полупроводниковых чипов и она, эта технология, может стать безграничным источником экологически чистой энергии для датчиков и миниатюрных электронных устройств из разряда Интернета Вещей.Данное достижение является результатом открытия, сделанного учеными из Арканзаса еще три года назад. Тогда ученым удалось обнаружить, что частицы графена, который является формой углерода с кристаллической решеткой одноатомной толщины, вибрируют своеобразным способом под воздействием Броуновского движения и эти вибрации можно использовать для сбора электрической энергии. Данное открытие являлось весьма спорным, так как оно шло вразрез с теорией Ричарда Фейнмана (Richard Feynman), согласно которой тепловое движение атомов и молекул, известное как Броуновское движение, не может быть использовано для производства полезной работы.Однако физики из Арканзасского университета нашли, что уже при комнатной температуре движение атомов углерода в графене могут спровоцировать появление переменного электрического тока в специальной схеме, то, что раньше считалось невозможным. Также исследователи выяснили, что количество вырабатываемой энергии можно увеличить за счет специального дизайна схемы и конструкции ее графеновых элементов. К элементам "специального дизайна" относятся высокоскоростные диоды с малым падением напряжения и их присутствие только увеличивает количество преобразованной тепловой энергии.Наличие диодов в графеновой схеме и увеличение количества преобразованной энергии полностью укладывается в рамки относительно новой области физики, называемой стохастической термодинамикой. Графеновые элементы и окружающая их схема входят в своего рода "симбиотические взаимоотношения", за счет которых преобразованное в электричество тепло воздействует лишь на резистор нагрузки, а графен и вся остальная схема находятся при одной и той же температуре, что исключает теплообмен между ними. Это очень важная часть сделанного открытия, ведь в обратном случае наличие перепада температур между двумя элементами входило бы в противоречие со вторым законом термодинамики.Свою дальнейшую исследователи из Арканзаса планирую вести в двух параллельных направлениях. Первым направлением будет разработка высокоэффективного "электронного энергетического насоса", который сможет поднять очень низкое напряжение, вырабатываемое графеновым элементом, до значения, позволяющего сохранять эту энергию в конденсаторе или даже аккумуляторной батарее. Вторым направлением станет миниатюризации графеновой схемы, а целью этой работы станет возможность размещения на кристалле, размером 1 на 1 миллиметр, миллионов таких схем, которые в целом могут стать чем-то вроде вечной батарейки, постоянно вырабатывающей небольшое количество энергии.