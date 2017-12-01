Ученые создали из ДНК самую маленькую репродукцию Моны Лизы

Картина Мона Лиза Леонардо да Винчи является не очень большой, ее высота равна приблизительно 77 сантиметрам. На свете существует множество репродукций этой картины разных размеров
и выполненных различными способами, но самую маленькую репродукцию сделали недавно исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech). Для этого они использовали упорядоченные соответствующим образом цепочки ДНК, размещенные на участке поверхности, шириной в несколько сотен нанометров, что соответствует размеру одного экземпляра бактерии вида E.Coli. А сам процесс создания репродукции являлся адаптацией метода "ДНК-оригами", при помощи которого ученые заставляют молекулы ДНК сворачиваться и принимать заданную форму.
Вся микроскопическая репродукция Моны Лизы разбита на квадраты, каждый из которых заполнен одной длинной свернутой молекулой ДНК. Каждая из длинных молекул была составлена из коротких цепочек синтетической ДНК, а последовательность соединения этих цепочек как раз и определяет форму, которую принимает свернувшаяся молекула. Отметим, что создание репродукции являлось весьма кропотливой работой, для этого ученым пришлось опускать каждый квадрат будущей репродукции в пробирку, содержащую определенный вид свернувшейся ДНК. После этого ученые скомбинировали отдельные квадраты в более крупные группы (2х2, 4х4 и 8х8), которые также погружались в пробирки. И, в конце концов, на все увеличивающемся "холсте" будущей репродукции начала постепенной прорисовываться хорошо знакомая всем нам загадочная улыбка.
Возможности технологии ДНК-оригами, опирающиеся на программное обеспечение и методы автоматического манипулирования жидкостями, предоставляют неограниченные возможности в области нано-творчества. Помимо репродукции Моны Лизы исследователи создали "портрет" бактерии и изображение петуха. Однако, все это делается далеко не ради забавы, при помощи наноструктур, изготовленных из молекул ДНК, можно будет создавать чрезвычайно упакованные органические электронные схемы, производить весьма экзотические органические материала и проводить исследования химических и молекулярных взаимодействий.
И в заключение следует отметить, что созданную репродукцию Моны Лизы вряд ли можно отнести к шедеврам изобразительного искусства, как оригинал. Однако, технологии, использованные для ее создания, могут принести огромную пользу людям в самом ближайшем времени.