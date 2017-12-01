Ученые создали самую маленькую открытку к Новому году
Ученые из Национальной физической лаборатории (National Physical Laboratory, NPL), Великобритания, в связи с приближением Рождества и Нового года создали самую маленькую в мире поздравительную открытку. Ширина этой открытки составляет 15 микрон (0.015 миллиметра), а высота - 20 микрон (0.02 мм). И для того, чтобы заполнить ими площадь почтовой марки, таких открыток потребовалось бы около 200 миллионов штук.
На поверхности самой маленькой открытки размещено изображение веселого снеговика и текст поздравления, однако, вы не сможете увидеть всего этого без достаточно сильного микроскопа. Открытка изготовлена из мембраны нитрида кремния, толщиной около 200 нанометров (0.0002 мм), покрытой 10-нанометровым (0.00001 миллиметра) слоем платины. Для придания открытке формы и формирования изображений на ее поверхности исследователи использовали сфокусированный ионный луч, состоящий из разогнанных до высокой скорости ионов.
Отметим, что предыдущим самым маленьким новогодним приветствием был крошечный "снеговик". При этом, снеговик, высотой в 10 микрон, созданный в лаборатории NPL в 2009 году, был изготовлен из оловянных "бусинок", используемых для калибровка линз электронных микроскопов. Однако, перед праздничным новогодним сезоном прошлого года исследователи из Западного университета в Онтарио, Канада, создали еще меньшего снеговика, высота которого была равна 3 микронам и который был изготовлен из крошечных кварцевых сфер.
Отметим, что создание столь крошечных вещей служит примером применения многочисленных технологий, используемых для изготовления наномашин, в том числе и нанороботов. Напомним, что именно за достижения в этой области в 2016 году была присуждена Нобелевская премия в области химии, и за прошедшее с того момента время данные технологии шагнули вперед достаточно далеко.
"Для создания открытки мы использовали самые современные инструменты нанопроизводства, которые в будущем будут использоваться для создания новых полупроводниковых приборов, новых типов аккумуляторных, солнечных батарей и многого другого" - рассказывает Дэвид Кокс (David Cox), научный сотрудник NPL, принимавший участие в создании крошечной поздравительной открытки.