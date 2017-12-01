Броня на основе графена, остановит пули, становясь в момент удара тверже алмаза

Пуленепробиваемые жилеты и другие средства зашиты высокого класса являются массивными и тяжелыми. Но если такой бронежилет изготовить из материала на основе графена, изобретенного исследователями Городского университета Нью-Йорка, он будет намного легче, обеспечивая защиту должного уровня. А достигается все это за счет того, что два слоя графена, между которыми проложен тонкий слой другого материала, в момент удара укрепляется и затвердевает, обретая прочность, превышающую прочность алмаза.
Новый многослойный материал получил название диамен (diamene), он состоит из двух слоев графена, покрывающих основание из карбида кремния. В нормальном виде этом материал, за счет малой толщины, является легким и гибким, как алюминиевая фольга. Но когда, как упоминалось выше, на этот материал оказывается резкое воздействие, он становится более твердым, чем монолитный кристаллический алмаз в точке воздействия. И самым интересным является то, что такие свойства материала проявляются при нормальном давлении и температуре окружающей среды.
Идея создания нового материала принадлежит профессору Анджело Бонджорно (Angelo Bongiorno), который разработал ряд математических моделей, описывающих "совместную работу" двух слоев графена. После этого, Бонджорно и его коллеги изготовили первые образцы диамена, механические свойства которого почти полностью совпали с теоретическими данными, полученными в результате математических расчетов.
Интересен тот факт, что эффект мгновенного "затвердевания" материала работает только тогда, когда используется два слоя графена, ни одним больше или меньше. Однако, в свое время мы рассказывали об успешных опытах, проведенных учеными из другого университета, в которых для поглощения и рассеивания энергии ударных воздействий использовался материал, состоящий из сотен слоев графена
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