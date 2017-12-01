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Броня на основе графена, остановит пули, становясь в момент удара тверже алмаза

Графеновая броня


Пуленепробиваемые жилеты и другие средства зашиты высокого класса являются массивными и тяжелыми. Но если такой бронежилет изготовить из материала на основе графена, изобретенного исследователями Городского университета Нью-Йорка, он будет намного легче, обеспечивая защиту должного уровня. А достигается все это за счет того, что два слоя графена, между которыми проложен тонкий слой другого материала, в момент удара укрепляется и затвердевает, обретая прочность, превышающую прочность алмаза.

Новый многослойный материал получил название диамен (diamene), он состоит из двух слоев графена, покрывающих основание из карбида кремния. В нормальном виде этом материал, за счет малой толщины, является легким и гибким, как алюминиевая фольга. Но когда, как упоминалось выше, на этот материал оказывается резкое воздействие, он становится более твердым, чем монолитный кристаллический алмаз в точке воздействия. И самым интересным является то, что такие свойства материала проявляются при нормальном давлении и температуре окружающей среды.

Идея создания нового материала принадлежит профессору Анджело Бонджорно (Angelo Bongiorno), который разработал ряд математических моделей, описывающих "совместную работу" двух слоев графена. После этого, Бонджорно и его коллеги изготовили первые образцы диамена, механические свойства которого почти полностью совпали с теоретическими данными, полученными в результате математических расчетов.

Интересен тот факт, что эффект мгновенного "затвердевания" материала работает только тогда, когда используется два слоя графена, ни одним больше или меньше. Однако, в свое время мы рассказывали об успешных опытах, проведенных учеными из другого университета, в которых для поглощения и рассеивания энергии ударных воздействий использовался материал, состоящий из сотен слоев графена.




Ключевые слова:
Материал, Графен, Слой, Карбид, Кремний, Удар, Воздействие, Прочность, Алмаз, Бронежилет

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 12:13
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3969
    Что-то с трудом верится в эффективность двух слоев графена, когда толстые титановые пластины останавливают далеко не любую пулю.


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