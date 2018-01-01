Созданы крошечные роботы-оригами, размеры которых соответствуют размеру живой клетки

Группа ученых из Корнуэльского университета разработала крошечных роботов-оригами, размер которых соответствует размеру живой клетки и которые способны изменять свою форму в ответ на изменения некоторых факторов окружающей среды. Эти роботы изготовлены из атомарно тонких слоев графена и стекла, когда на них воздействует высокая температура, электрический ток или определенные химические вещества, они за доли секунды могут "сложиться" в сложные трехмерные объекты, такие, как тетраэдры, кубы и т.п.Сами по себе такие роботы-биоморфы не выполняют никаких полезных действий, они изначально были разработаны как своего рода платформа, которую можно начинить фотонными, электронными или химическими компонентами. "Мы изначально пытались создать то, что можно назвать термином "экзоскелет для электроники"" - пишут исследователи, - "Сейчас мы можем делать крошечные цифровые микросхемы, в которых заключена достаточно серьезная вычислительная мощность. Но сами эти микросхемы не умеют ни перемещаться, ни выполнять никаких физических действий".Способность роботов-биоморфов изменять свою форму следует из того, что графен и стекло реагируют по-разному на одинаковые воздействия. Эти материалы обладают разными коэффициентами теплового расширения, которые известны и на основе которых можно заранее произвести расчеты формы, которую примет робот при определенном воздействии.Такая идея далеко не нова, но у роботов, созданных учеными из Корнуэла, имеется одно явное преимущество. "Технология изготовления роботов-биоморфов и процесс начинки их электроникой полностью совместимы с существующими производственными технологиями" - пишут исследователи, - "Все это может обеспечить быстрое развитие робототехники столь крошечного масштаба".Опытные образцы роботов-биоморфов по размерам превосходят в три раза красную кровяную клетку, эритроцит, но они в три раз меньше одной из самых больших клеток - нейрона. Благодаря использованию в конструкции микророботов графена, одного из самых прочных материалов на свете, эти роботы сами обладают немалой прочностью и силой, позволяющей им переносить на себе достаточно существенные грузы."Мы можем упаковать в крошечный чип, размером с живую клетку, вычислительную мощность, сопоставимую с мощностью бортового компьютера космического аппарата Voyager" - пишут исследователи, - "А наш робот-экзоскелет доставит этот чип к месту назначения и выполнит заданную работу под руководством заложенной в чип программы".