Крошечные 3D-очки позволили выяснить уникальные особенности трехмерного зрения богомолов

По серии фантастических фильмов "Парка Юрского периода" мы знаем, что зрение хищного динозавра T-Rex основано на регистрации движущихся объектов. Этот гигантский ящер попросту вас не заметит, если вы будете стоять и не шевелиться. Однако, такой совет вряд ли поможет вам спасти свою жизнь в таком маловероятном случае, как столкновение с огромным богомолом. Это удалось выяснить ученым из Ньюкаслского университета, которые надели на живого богомола крошечные трехмерные очки и обнаружили, что это насекомое обладает уникальным и неизвестным нам ранее типом трехмерного зрения.Люди, как и у большинства животных на земном шаре, обладают стереоскопическим зрением благодаря тому, что каждый из наших глаз смотрит на окружающий мир со своей точки зрения, а наш мозг "сшивает" эти две картинки в одно трехмерное изображение. Богомолы (Praying mantises) являются единственными насекомыми, которые обладают трехмерным зрением, и ученые попытались выяснить, насколько это зрение отличается от нашего собственного.3D-очки, которые были надеты на богомола, по своей функции подобны очкам, использовавшимся ранее в трехмерном кино и использующимися сейчас для просмотра анаглифных трехмерных изображений на страницах журналов или экранах компьютеров, которые без очков выглядят размытыми изображениями с красноватыми краями.Насекомое с надетыми очками было помещено внутрь специально устроенного "трехмерного кинотеатра", где ему демонстрировались изображения его привычной пищи, ползающей вокруг. Создаваемая иллюзия была достаточно убедительна и богомолы совершали атакующие выпады в сторону "виртуальной еды". Сначала все указывало на то, что трехмерное зрение богомола работает почти на таких принципах, подобных принципам зрения человека.Но затем ученые заметили, что трехмерное зрение богомола все же основано в большей части на регистрации движения. Такой вид зрения идеален для хищников, которые должны моментально увидеть движущуюся добычу, не сосредотачиваясь на анализе отдельных деталей изображения. "Богомолы обладают уникальным принципом трехмерного зрения, основанного на регистрации изменений изображения" - рассказывает Вивек Нитьянэнда (Vivek Nityananda), ведущий исследователь, - "Такой принцип зрения позволяет насекомому не только увидеть свою добычу, но и сразу определить, находится ли она в пределах его досягаемости".Однако, у зрения богомола есть некоторые составляющие обычного стереоскопического зрения, благодаря которым они могут различать отдельные детали и правильно реагировать даже в том случае, года каждому их глазу искусственно были показаны совершенно различные изображения, к примеру, изображения двух видов насекомых, одни из которых являются пищей богомола, а другие - нет.Проделанная учеными работа может показаться весьма странной для непосвященных людей. Однако, изучение новых принципов трехмерного зрения имеет очень важное значение для ряда развивающихся сейчас технологий, таких, как роботы и самоуправляемые автомобили. Отметим, что используемые сейчас алгоритмы трехмерного зрения основаны на человеческом стереоскопическом зрении, программная реализация которого сопряжена с некоторыми сложностями и требует достаточно высоких вычислительных мощностей. А программная имитация другого принципа трехмерного зрения может значительно упростить алгоритмическую и аппаратную части системы, которая будет выдавать результаты, не уступающие по качеству результатам работы традиционных систем.